أسعار ومواصفات تويوتا كورولا كروس هايبرد 2026 في السوق السعودي

صبري طلبه

تقدم تويوتا اليابانية وعملاق تصنيع السيارات، مجموعة كبيرة من سياراتها في السوق السعودي، ومنها الأيقونة كورولا ولكن تحت فئة كروس هايبرد الرياضية.

منظومة تويوتا كورولا كروس هايبرد

تعتمد كورولا كروس هايبرد 2026 على محرك هجين سعة 1.8 لتر يولد قوة إجمالية تبلغ 121 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 163 نيوتن متر، وترتبط منظومة الحركة بناقل حركة CVT يعمل على نقل القوة إلى العجلات الأمامية، وتسجل السيارة معدل استهلاك يبلغ 23.7 كيلومتر لكل لتر.

أبعاد تويوتا كورولا كروس هايبرد

تحمل السيارة أبعادًا خارجية مناسبة لفئة الكروس أوفر المدمجة، حيث يبلغ طولها 4.46 متر، مع عرض يصل إلى 1.82 متر وارتفاع يبلغ 1.62 متر، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.64 متر، ويبلغ وزن السيارة دون ركاب نحو 1375 كيلوجرامًا.

تجهيزات تويوتا كورولا كروس هايبرد

تتوفر كورولا كروس هايبرد بعدة خيارات للشاشات الداخلية، حيث تأتي بعض الفئات بشاشة معلومات وترفيه قياس 8 بوصات، بينما تحصل الفئات الأعلى على شاشة أكبر بقياس 12 بوصة، مع دعم أنظمة Apple CarPlay والبلوتوث لتسهيل الاتصال بالهواتف الذكية والتطبيقات المختلفة.

كما تضم المقصورة نظام تكييف أوتوماتيكي مع فتحات خلفية للمقاعد الخلفية، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف ونوافذ كهربائية، وتحصل الفئات الأعلى تجهيزًا على شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، بالإضافة إلى إضاءة داخلية محيطية.

زودت تويوتا السيارة بحزمة من أنظمة السلامة وتضم كورولا كروس هايبرد 7 وسائد هوائية موزعة داخل المقصورة، تشمل الوسائد الأمامية والجانبية والستائرية، بالإضافة إلى وسادة مخصصة لركبة السائق.

كما تأتي السيارة بحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا للرؤية الخلفية تساعد أثناء الاصطفاف، وتشمل تجهيزات السلامة أيضًا نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في الجر، وبرنامج الثبات الإلكتروني، إلى جانب مساعد صعود المرتفعات ونظام تثبيت السرعة.

أسعار تويوتا كورولا كروس هايبرد 2026 في السعودية

تبدأ الأسعار من 103,845 ريال لفئة LE HEV ، أما فئة XLE HEV فيصل سعرها إلى 113,505 ريالات، وتأتي فئة LTD HEV بسعر يبدأ من 129,260 ريالًا، بينما تسجل الفئة الأعلى تجهيزًا LTD Plus HEV سعرًا يصل إلى 130,410 ريالات.

