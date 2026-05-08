بمناسبة مرور 60 عامًا.. تويوتا تقدم إصدارات خاصة من الأيقونة كورولا

تواصل تويوتا الاحتفاء بتاريخ واحدة من أكثر سياراتها انتشارًا على مستوى العالم، بعدما كشفت عن نسخ خاصة من كورولا بمناسبة مرور ستة عقود على انطلاق هذا الطراز الشهير.

وتعد كورولا من أبرز السيارات التي لعبت دورًا رئيسيًا في توسع العلامة اليابانية عالميًا، حيث استطاعت على مدار سنوات طويلة الحفاظ على حضورها في فئات متعددة بفضل الاعتمادية والتحديثات المستمرة التي حصلت عليها عبر الأجيال المختلفة.

ومنذ ظهورها الأول في ستينيات القرن الماضي، تحولت كورولا إلى أحد أهم الأسماء داخل صناعة السيارات، مع انتشار واسع في الأسواق العالمية وتنوع كبير في الفئات والتجهيزات.

ومع حلول الذكرى الستين، اختارت تويوتا السوق التايواني ليكون أول الأسواق التي تستقبل الإصدارات الاحتفالية الجديدة، قبل التوسع المحتمل إلى أسواق أخرى خلال الفترة المقبلة.

تويوتا كورولا ونسخ الذكرى الستين

تشمل الإصدارات الخاصة ثلاث نسخ رئيسية من عائلة كورولا، وهي كورولا ألتيس السيدان، وكورولا كروس ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، بالإضافة إلى كورولا سبورت الهاتشباك، وركزت تويوتا في هذه النسخ على تقديم تعديلات تصميمية خاصة تمنح السيارات هوية مرتبطة بالمناسبة دون إجراء تغييرات جذرية على البنية الأساسية أو فلسفة التصميم العامة.

وحصلت نسخ الذكرى الستين على مجموعة من الإضافات الخارجية التي تمنحها مظهرًا مختلفًا مقارنة بالفئات التقليدية، واعتمدت تويوتا على استخدام تفاصيل باللون البرونزي الذهبي، وبعض الملصقات التي تعبر عن هوية السيارة، وهو ما يضيف لمسة خاصة مرتبطة بالإصدار الاحتفالي.

كما زودت السيارات بعجلات رياضية يتراوح قياسها بين 17 و18 بوصة بحسب الطراز، إلى جانب شعارات خاصة بالذكرى الستين تم تثبيتها على الرفارف الأمامية، وتعكس هذه الإضافات توجه الشركة نحو تقديم تعديلات بصرية بسيطة مع الحفاظ على الهوية المعروفة للطرازات الأساسية.

خيارات محركات هجينة وتقليدية

وفرت تويوتا الإصدارات الجديدة بخيارات متعددة من منظومات الدفع، حيث تشمل الخيارات محركات تقليدية وأخرى هجينة، وتعتمد بعض النسخ على محركات بسعة 1.8 لتر، بينما تتوفر فئات أخرى بمحركات أكبر تصل إلى 2.0 لتر.

أسعار سيارات تويوتا الذكرى الـ 60 عالميًا

تبدأ أسعار كورولا ألتيس في تايوان من 815 ألف دولار تايواني، ما يعادل قرابة 25.9 ألف دولار أمريكي، أما كورولا سبورت فتصل أسعارها إلى نحو 979 ألف دولار تايواني، أي ما يقارب 31.2 ألف دولار أمريكي، في حين تبدأ أسعار كورولا كروس من حوالي 889 ألف دولار تايواني، بما يعادل 28.3 ألف دولار أمريكي.