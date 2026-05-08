قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شخلل علشان تعدي.. سقوط عاطل يحصل الأموال من سائقي السيارات دون وجه حق بالإسكندرية
ترامب يهدد إيران: سنسحقكم مجددا إذا لم توقعوا الاتفاق سريعا
تحقيق دولي يفضح وحدة سرية لتدريب الجواسيس داخل جامعة روسية مرموقة
سفير سابق: التيارات اليمينية تسيطر على مفاصل الدولة الإسرائيلية
غدا .. "الصحفيين" تنظم احتفالية لتسليم تأشيرات الحج وشرح المناسك لأعضاء بعثة النقابة
حسام البدري يرد على جماهير الأهلي بعد الهتافات
ترامب: ضرب الأهداف الإيرانية مجاملات لطيفة.. ووقف إطلاق النار ساري المفعول
تفاصيل الساعات الأخيرة في معسكر الزمالك.. ماذا حدث مع محمد شحاتة؟
الجيش الأمريكي: لا نهتم بالتصعيد ومستعدون للدفاع
مسئول قانوني بارز في الفيفا يكشف موقف توروب مع الأهلي
ثابت عند 52.5 جنيهًا.. آخر تحديث لأقل سعر دولار ..اليوم
بعد التحذيرات الأخيرة.. حقيقة وصول حرارة القاهرة إلى 50 درجة مئوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمناسبة مرور 60 عامًا.. تويوتا تقدم إصدارات خاصة من الأيقونة كورولا

تويوتا كورولا
تويوتا كورولا
صبري طلبه

تواصل تويوتا الاحتفاء بتاريخ واحدة من أكثر سياراتها انتشارًا على مستوى العالم، بعدما كشفت عن نسخ خاصة من كورولا بمناسبة مرور ستة عقود على انطلاق هذا الطراز الشهير.

وتعد كورولا من أبرز السيارات التي لعبت دورًا رئيسيًا في توسع العلامة اليابانية عالميًا، حيث استطاعت على مدار سنوات طويلة الحفاظ على حضورها في فئات متعددة بفضل الاعتمادية والتحديثات المستمرة التي حصلت عليها عبر الأجيال المختلفة.

تويوتا كورولا

ومنذ ظهورها الأول في ستينيات القرن الماضي، تحولت كورولا إلى أحد أهم الأسماء داخل صناعة السيارات، مع انتشار واسع في الأسواق العالمية وتنوع كبير في الفئات والتجهيزات. 

ومع حلول الذكرى الستين، اختارت تويوتا السوق التايواني ليكون أول الأسواق التي تستقبل الإصدارات الاحتفالية الجديدة، قبل التوسع المحتمل إلى أسواق أخرى خلال الفترة المقبلة.

تويوتا كورولا

تويوتا كورولا ونسخ الذكرى الستين

تشمل الإصدارات الخاصة ثلاث نسخ رئيسية من عائلة كورولا، وهي كورولا ألتيس السيدان، وكورولا كروس ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، بالإضافة إلى كورولا سبورت الهاتشباك، وركزت تويوتا في هذه النسخ على تقديم تعديلات تصميمية خاصة تمنح السيارات هوية مرتبطة بالمناسبة دون إجراء تغييرات جذرية على البنية الأساسية أو فلسفة التصميم العامة.

وحصلت نسخ الذكرى الستين على مجموعة من الإضافات الخارجية التي تمنحها مظهرًا مختلفًا مقارنة بالفئات التقليدية، واعتمدت تويوتا على استخدام تفاصيل باللون البرونزي الذهبي، وبعض الملصقات التي تعبر عن هوية السيارة، وهو ما يضيف لمسة خاصة مرتبطة بالإصدار الاحتفالي.

تويوتا كورولا

كما زودت السيارات بعجلات رياضية يتراوح قياسها بين 17 و18 بوصة بحسب الطراز، إلى جانب شعارات خاصة بالذكرى الستين تم تثبيتها على الرفارف الأمامية، وتعكس هذه الإضافات توجه الشركة نحو تقديم تعديلات بصرية بسيطة مع الحفاظ على الهوية المعروفة للطرازات الأساسية.

خيارات محركات هجينة وتقليدية

وفرت تويوتا الإصدارات الجديدة بخيارات متعددة من منظومات الدفع، حيث تشمل الخيارات محركات تقليدية وأخرى هجينة، وتعتمد بعض النسخ على محركات بسعة 1.8 لتر، بينما تتوفر فئات أخرى بمحركات أكبر تصل إلى 2.0 لتر.

أسعار سيارات تويوتا الذكرى الـ 60 عالميًا 

تبدأ أسعار كورولا ألتيس في تايوان من 815 ألف دولار تايواني، ما يعادل قرابة 25.9 ألف دولار أمريكي، أما كورولا سبورت فتصل أسعارها إلى نحو 979 ألف دولار تايواني، أي ما يقارب 31.2 ألف دولار أمريكي، في حين تبدأ أسعار كورولا كروس من حوالي 889 ألف دولار تايواني، بما يعادل 28.3 ألف دولار أمريكي.

تويوتا كورولا تويوتا كورولا سيارات تويوتا كورولا تويوتا كورولا 60 عامًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء يعلن عن 30 ألف وحدة رسميًا ويكشف الشروط

شقق الإيجار التمليكي 2026 بدون مقدم.. رئيس الوزراء يعلن عن 30 ألف وحدة رسميًا والشروط

1000 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

هانتا

رعب سفينة الموت.. بيان عاجل من الصحة الإسرائيلية بشأن ظهور فيروس هانتا

رعب عالمي من فيروس هانتا

رعب عالمي من هانتا.. 12 دولة تحت التهديد بعد وصول 29 شخصا خالطوا ضحايا سفينة الرعب

الدعم

الحكومة تقترب من الدعم النقدي.. موعد بدء تطبيق المنظومة الجديدة

الإنترنت الأرضي

تخفيض أقل باقة إلى 150 جنيهًا.. أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة في مصر

الطقس في مصر

الأرصاد تُحذر من موجة حرارة تدريجية.. العظمى تصل لـ 40 درجة وشبورة كثيفة تضرب الطرق

أرشيفية

بعد الزيادة.. اعرف أسعار كروت الشحن وخدمات الاتصالات في السوق

ترشيحاتنا

هاني شاكر

آمال ماهر عن وفاة هاني شاكر: مخي مش قادر يستوعب

هاني شاكر

تلقيت الخبر خلال رحلتي القرآنية.. أحمد نعينع ينعى هاني شاكر

الفنانة داليا مصطفى

داليا مصطفى من أمام المسجد النبوي: لا أعرف كيف جئت هنا

بالصور

منهم حسين فهمي ولوسي.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى هاني شاكر

شريف منير ولوسي وحسين فهمي
شريف منير ولوسي وحسين فهمي
شريف منير ولوسي وحسين فهمي

مرتضى منصور وحازم إمام أبرز الحضور .. رموز نادى الزمالك في عزاء هاني شاكر

حازم امام و مرتضي منصور
حازم امام و مرتضي منصور
حازم امام و مرتضي منصور

ماذا يحدث عند تناول البيض ضمن النظام الغذائى؟

فوائد البيض والدواجن للجسم
فوائد البيض والدواجن للجسم
فوائد البيض والدواجن للجسم

سميرة سعيد وتامر حسني .. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى هانى شاكر | شاهد

تامر حسنى وماجدة زكي ولطيفة
تامر حسنى وماجدة زكي ولطيفة
تامر حسنى وماجدة زكي ولطيفة

فيديو

إلهام شاهين ووائل جسار

منهم وائل جسار وإلهام شاهين.. توافد نجوم الفن على عزاء هاني شاكر بمسجد أبو شقة في 6 أكتوبر

عزاء هانى شاكر

ترتيبات مكثفة داخل مسجد أبو شقة تمهيدًا لعزاء الفنان هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد