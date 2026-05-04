إلهام أبو الفتح
تكنولوجيا وسيارات

تويوتا C-HR+ الكهربائية تظهر لأول مرة

سيارة تويوتا C-HR+ الكهربائية الجديدة
سيارة تويوتا C-HR+ الكهربائية الجديدة
إبراهيم القادري

أعلنت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا C-HR+ الكهربائية، وتنتمي C-HR+ لفئة السيارات الكروس أوفر، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتمزج بين جرأة التصميم وبين هدوء المحركات الكهربائية .

سيارة تويوتا C-HR+ الكهربائية الجديدة 

سيارة تويوتا C-HR+ الكهربائية مبنية على منصة e-TNGA المتطورة، سكودا إلروك، ورينو سينيك E-Tech، وبيجو e-3008 .

مواصفات تويوتا C-HR+ الكهربائية

سيارة تويوتا C-HR+ الكهربائية الجديدة 

زودت سيارة تويوتا C-HR+ الكهربائية بالعديد من المميزات من ضمنها، شعار تويوتا للمصابيح الأمامية على شكل رأس المطرقة، وبها خطوط حادة، وزوايا بارزة تمنحه مظهر هجومي، وبها سقف منحدر بشدة، ومقابض الأبواب الخلفية المخفية تعزز من طابع الكوبيه، وبها أقواس للعجلات بتصميم دائري بسيط يبتعد عن التكلف .

سيارة تويوتا C-HR+ الكهربائية الجديدة 

بالاضافة إلي ان سيارة تويوتا C-HR+ الكهربائية بها، مواد مستخدمة متينة للغاية وسهلة التنظيف، وبها مقاعد مريحة جداً توفر دعم ممتاز، وبها أزرار مادية للتحكم في التكييف والوسائط .

محرك تويوتا C-HR+ الكهربائية

تحصل سيارة تويوتا C-HR+ الكهربائية علي قوتها من منظومة دفع كهربائية بالكامل (BEV)، وبها بطارية سعة 54 كيلوواط/ساعة، وتنتج قوة 165 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة تويوتا C-HR+ الكهربائية الجديدة 

ويوجد بـ سيارة تويوتا C-HR+ الكهربائية بطارية اخري سعة 72 كيلوواط/ساعة، مع محرك متزامن بمغناطيس دائم يولد قوة 221 حصان، وعزم دوران 268 نيوتن/ متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوي إلي 160 كم/ساعة .

سعر تويوتا C-HR+ الكهربائية

سيارة تويوتا C-HR+ الكهربائية الجديدة 

تباع سيارة تويوتا C-HR+ الكهربائية في سوق السيارات السعودي بسعر 170 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة تويوتا في صناعة السيارات

سيارة تويوتا C-HR+ الكهربائية الجديدة 

تأسست تويوتا عام 1937 على يد كيشيرو تويودا، وانطلقت من قسم نسيج آلي لتوجه العالم نحو موثوقية السيارات، وبدأت بأول طراز AA عام 1936، وتطورت لتصبح رائدة في الكفاءة بنظام "كايزن" والسيارات الهجينة منها بريوس عام 1997، وبعد ذلك تربعت على عرش أكبر مصنعي السيارات عالمياً بحلول عام 2008 ومازالت تحتفظ بمكانتها.

