مقارنة بين أودي A5 ومرسيدس C43 موديل 2026.. صور

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: اودي A5 و مرسيدس C43 موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

محرك مرسيدس بنز C43 موديل 2026

تستمد سيارة مرسيدس بنز C43 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 421 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 66 لتر، وعزم دوران 500 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.3 ثانية، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ مرسيدس بنز C43 موديل 2026

زودت سيارة مرسيدس بنز C43 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

سعر مرسيدس بنز C43 موديل 2026

تباع سيارة مرسيدس بنز C43 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 5 مليون و 800 ألف جنيه .

محرك اودي A5 موديل 2026

تحصل سيارة اودي A5 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 196 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 246 كم/ساعة، وبها عزم دوران 340 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.8 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ اودي A5 موديل 2026

تمتلك سيارة اودي A5 موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات أمامية، وبها حساسات خلفية، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

سعر اودي A5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة اودي A5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 449 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اودي A5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 949 ألف جنيه .