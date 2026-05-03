هيونداي أيونيك 9 Black Ink تظهر لأول مرة.. مواصفات وصور

أعلنت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي أيونيك 9 Black Ink موديل 2027، وتنتمي أيونيك 9 Black لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

محرك هيونداي أيونيك 9 Black Ink موديل 2027

تحصل سيارة هيونداي أيونيك 9 Black Ink موديل 2027 علي قوتها من نظام دفع رباعي ثنائي المحركات، وتنتج قوة 422 حصان، وبها عزم دوران 699 نيوتن/ متر، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها بطارية سعة 110.3 كيلوواط/ساعة، تتيح مدى قيادة يصل إلى 501 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد .

مواصفات هيونداي أيونيك 9 Black Ink موديل 2027

زودت سيارة هيونداي أيونيك 9 Black Ink موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، لمسات خارجية سوداء، وبها صفيحة حماية أمامية بكروم أسود، وبها شعارات معتمة، وإطارات نوافذ داكنة، وبها قضبان سقف سوداء لامعة، وبها جنوط مقاس 21 بوصه بتصميم توربيني مميز .

بالاضافة إلي ان سيارة هيونداي أيونيك 9 Black Ink موديل 2027 بها، لمسات سوداء مع مواد H-Tex، وبها تطعيمات ألمنيوم داكنة، وبها 6 مقاعد مع مقاعد Relaxation للاسترخاء في الصفين الأول والثاني تدعم التعديل الكهربائي والتدفئة والتهوية، وبها جانب صف ثالث مزود بالتدفئة، وبها سقف داخلي من شمواه .

ويوجد بـ سيارة هيونداي أيونيك 9 Black Ink موديل 2027، مرآة خلفية رقمية، وسقف بانوراما زجاجي، وبها نظام صوتي فاخر من Bose مكون من 14 سماعة، وبها شاشة عرض أمامية على الزجاج (Head-Up Display) مقاس 10 بوصه، وشاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصه، وبها نظام معلومات وترفيه بنفس القياس، وبها شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، وبها عجلة قيادة مدفأة، وباب خلفي كهربائي.

تاريخ شركة هيونداي في صناعة السيارات

تأسست شركة هيونداي موتور عام 1967 على يد تشونج جو يونج في كوريا الجنوبية، وبدأت إنتاجها بالتعاون مع فورد عبر سيارة كورتينا عام 1968، وأطلقت أول سيارة كورية بالكامل "بوني" في عام 1975، وتحولت لعملاق عالمي بإنتاج طرازات شهيرة منها، سوناتا، والنترا وتصدر حالياً في الريادة عبر السيارات الكهربائية وتقنيات المستقبل .