قمة نارية بين ليفربول ومانشستر يونايتد.. و"كاريك": نحترم محمد صلاح ونقدر ما قدمه

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إسلام مقلد

تحدث المدير الفني لفريق مايكل كاريك، مدرب مانشستر يونايتد عن المواجهة المرتقبة أمام ليفربول في الجولة 35 من مسابقة بطولة الدوري الإنجليزي، والتي تحمل طابعًا خاصًا في ظل غياب النجم المصري محمد صلاح، قائد وهداف ليفربول.

وفي تصريحات صحفية قبل انطلاق القمة، حرص كاريك على الإشادة الكبيرة بصلاح، مؤكدًا احترامه الكامل لما قدمه اللاعب طوال مسيرته في الدوري الإنجليزي، وما شكّله من خطورة مستمرة على الفرق المنافسة، وعلى رأسها مانشستر يونايتد.

وقال كاريك في حديثه عن غياب محمد صلاح: نحترم محمد صلاح بشكل كامل على ما حققه، أعتقد أنه كان صعبًا علينا في بعض الأحيان مشاهدته ومواجهته، لكن هناك احترام كبير لما فعله لليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز، والمستوى الذي أنتجه لفترة طويلة.

وأضاف المدير الفني لمانشستر يونايتد أن مسيرة أي لاعب لا تستمر إلى ما لا نهاية، موضحًا أن لكل مرحلة نهاية طبيعية، في إشارة إلى الغياب الحالي للنجم المصري عن المباراة، حيث قال: كل شيء ينتهي في مرحلة ما، والواضح أنه غير مشارك في مباراة اليوم، لكننا نتمنى له كل التوفيق فيما هو قادم.

ولم تخل تصريحات كاريك من الإشادة ببعض عناصر فريقه، حيث تحدث عن تطور مستوى اللاعب أماد ديالو، مؤكدًا أنه يقدم مردودًا جيدًا داخل الملعب رغم محدودية مساهمته التهديفية منذ انضمامه إلى مانشستر يونايتد، مشيرًا إلى أنه يمنح الفريق حلولًا مهمة ويضيف له في الجانب الهجومي.

كما تطرق كاريك إلى الحديث عن الأجواء داخل الفريق والطموحات المرتبطة بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، محذرًا من الإفراط في الاحتفال قبل اكتمال المهمة بشكل رسمي، مؤكدًا أن العقلية داخل الفريق يجب أن تظل ثابتة حتى نهاية الموسم.

وقال في هذا السياق: أعتقد فقط أنها مسألة العقلية طوال الوقت، أحيانًا تأتي تلك العقلية مني من حيث تحديد الأجندة والأهداف والحلول، لكنني أعتقد أن اللاعبين جائعون بما فيه الكفاية بشأن المكان الذي نريد أن نكون فيه، وكيف نريد أن يبدو الأمر، لن نترك أنفسنا تُسحَب بالحماس.

لمرضى السكرى .. طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

