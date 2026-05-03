موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي .. والقناة الناقلة

يستعد فريق ليفربول بقيادة المدير الفني آرني سلوت لخوض مواجهة نارية مساء اليوم الأحد أمام غريمه التقليدي مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/2026.

قمة كروية منتظرة في أولد ترافورد

تقام المباراة المرتقبة على ملعب أولد ترافورد، في إطار الجولة الخامسة والثلاثين من المسابقة، حيث تحمل المواجهة أهمية كبيرة في صراع المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

موقف الفريقين في جدول الدوري

يدخل ليفربول اللقاء وهو يحتل المركز الرابع برصيد 58 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز لتعزيز فرصه في التأهل الأوروبي.

في المقابل، يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثالث برصيد 61 نقطة، ويأمل في توسيع الفارق مع ملاحقيه والاقتراب أكثر من ضمان مقعده في دوري الأبطال.

غياب مؤثر في صفوف ليفربول

يعاني ليفربول من غياب نجمه المصري محمد صلاح، الذي تعرض لإصابة عضلية خلال المباراة الماضية أمام كريستال بالاس، وهو ما يمثل ضربة قوية لخط هجوم الفريق قبل هذه القمة الحاسمة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وسيتم نقل اللقاء عبر قناة beIN Sports 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط.