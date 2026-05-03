تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

يستعد فريق ليفربول لخوض مواجهة قوية خارج أرضه عندما يحل ضيفًا على غريمه التقليدي مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/2026.

وتُقام المباراة على ملعب أولد ترافورد، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين في سباق المراكز المتقدمة.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يدخل مانشستر يونايتد المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 61 نقطة، ساعيًا لتعزيز موقعه ضمن المربع الذهبي والاقتراب أكثر من ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. في المقابل، يأتي ليفربول في المركز الرابع برصيد 58 نقطة، ما يجعل المواجهة بمثابة صراع مباشر على مركز متقدم، خاصة مع تقارب النقاط بين الفريقين في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.

غياب مؤثر في صفوف ليفربول

يتلقى ليفربول ضربة قوية قبل اللقاء بغياب نجمه المصري محمد صلاح، الذي لن يتمكن من المشاركة بسبب إصابة عضلية تعرض لها خلال مواجهة كريستال بالاس الأخيرة. ويُعد غياب صلاح خسارة كبيرة للفريق نظرًا لدوره الهجومي المؤثر وقدرته على حسم المباريات الكبرى.

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يعتمد ليفربول على تشكيل متوازن لتعويض الغيابات، حيث يأتي في حراسة المرمى وودمان. وفي خط الدفاع: كورتيس جونز، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، وأندرو روبرتسون. أما في خط الوسط فيتواجد كل من ريان جرافنبيرخ وأليكسيس ماك أليستر، بينما يقود الوسط الهجومي الثلاثي دومينيك سوبوسلاي، فلوريان فيرتز، وكودي جاكبو. وفي خط الهجوم، يعتمد الفريق على ريو نجوموها لقيادة الخط الأمامي.