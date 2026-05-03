الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
غلق رابط استمارة امتحانات ابناؤنا في الخارج 2026 .. اليوم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، غلق الموقع الإلكترونى الخاص بتسجيل الإستمارة الإلكترونية لطلاب أبناؤنا فى الخارج 2026 لجميع الصفوف الدراسية ، اليوم الأحد الموافق 3 مايو 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قرار غلق الموقع يأتي للإستعداد لإعلان أرقام جلوس لطلاب المتقدمين لـ امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 ، وجداول إمتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الفصل الدراسي الثاني (٢٠٢٦/٢٠٢٥) .

وأهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالسادة أولياء الأور ، بضرورة متابعة موقع المنصة الإلكترونية لأبناؤنا في الخارج 

موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الفصل الدراسي الثاني 

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الفصل الدراسي الثاني من المقرر أن تنطلق رسميا يوم السبت 16 مايو 2026


موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الدور الثاني

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الدور الثاني وتحديد المستوى ستعقد بداية من يوم السبت الموافق 11 يوليو 2026  ، وذلك طبقا للجداول التي تصدرها إدارة ابناؤنا في الخارج بالإدارة العامة للامتحانات والتي يتم إعلانها على المنصة الالكترونية .

امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 عن طريق المنصة الالكترونية المخصصة لها على موقع وزارة التربية والتعليم للطلاب الذين يطلبون الالتحاق بها

وتعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 على نظام الفصلين الدراسيين من خلال المنصة الالكترونية المخصصة على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 

 ويعفى الطلاب المتقدمين لـ امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 من درجات اعمال السنة ، والأنشطة التربوية والامتحانات العملية المنصوص عليها بالقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن

الفئات المسموح لها بالتقدم لـ امتحانات ابناؤنا فى الخارج 2026 

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الفئات المسموح لها بالتقدم لـ امتحانات ابناؤنا فى الخارج 2026  ، وشروط دخول الامتحان ومواد الامتحان، مؤكدة ما يلي :

  •  جميع الصفوف الدراسية من المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال لغات ، حتى الصف الثاني الثانوي العام وذلك على النحو الاتي :

- المتقدمين للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال نظام اللغات، طبقا للقواعد والأحكام المعمول بها داخل جمهورية مصر العربية يكون القبول في هذه المرحلة على أساس السن في أول أكتوبر من العام الدراسي ويكون الحد الأدنى للقبول بهذه المرحلة أربع سنوات وحتى سن ست سنوات إلا يوم وذلك على النحو الاتي:

- المتقدمين للمستوى الأول (KG1 ) من مرحلة رياض الأطفال  يكون الحد الأدنى لسن القبول بمرحلة رياض الاطفال المستوى الأول (KG1) أربع سنوات ، ويجوز للطلاب المصريين فقط النزول بالسن الى ثلاث سنوات ونصف كحد أدنى مع أخذ الاقرار اللازم على ولى الأمر بالحاق نجله بمدارس خاصة عند العودة الى أرض الوطن، مع الالتزام بقواعد الالحاق المتبعة في ذلك لدى الادارة التعليمية المختصة

بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السوداني

