زيادة طفيفة في الأسعار .. تفاصيل كراسة الشروط لحجز شقة في سكن لكل المصريين

يبحث عدد كبير عن كراسة الشروط الخاصة بوحدات المطورين العقاريين ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، لحجز شقة بسكن لكل المصريين، والتي أعلنتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح كراسة الشروط الخاصة بمشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، في إطار جهود الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الإسكان المدعوم.

ويشهد مشروع سكن لكل المصريين إقبالا متزايدا من المواطنين الباحثين عن الحصول على وحدة سكنية مدعومة، بالتزامن مع طرح كراسة الشروط الأحدث لوحدات المطورين العقاريين، التي أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ضمن المبادرة الرئاسية، في إطار جهود الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الإسكان المناسب.

زيادة المقدم الخاص بشقق سكن لكل المصريين

تضمنت كراسة الشروط الجديدة تعديلا ملحوظا في نظام السداد، حيث تم رفع نسبة المقدم والأقساط ربع السنوية إلى 30%، مقارنة بـ20% في الطروحات السابقة.

ويأتي هذا القرار لمواجهة ارتفاع تكاليف البناء، وضمان جدية الحجز، إلى جانب تقليل الأعباء التمويلية على المواطنين من خلال خفض قيمة التمويل العقاري والفوائد المستحقة.

ارتفاع أسعار الوحدات بسكن لكل المصريين

عكست الأسعار الجديدة حجم التغيرات في سوق مواد البناء، حيث تراوحت أسعار الطرح السابق بين 542الف و700الف جنيه للوحدات دون وديعة الصيانة.

وارتفعت في الطرح الحالي لعام 2026 لتصل إلى 125 ألف جنيه كحد أقصى للوحدات بدون مصاعد، وتزيد إلى 135 ألف جنيه للوحدات المزودة بأسانسير.

أسباب ارتفاع الأسعار

أرجعت وزارة الإسكان هذه الزيادة إلى تنفيذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص، في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء مثل الحديد والأسمنت، وزيادة تكاليف العمالة، إلى جانب تحسين جودة التشطيبات والخدمات المقدمة.

إتاحة كراسة الشروط وطرق الحجز

أعلنت وزارة الإسكان إتاحة كراسة الشروط بدءا من 30 أبريل 2026 حتى 30 مايو 2026 عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يتيح للراغبين الاطلاع على التفاصيل وآليات التقديم.

نظام تمويل ميسر

تطرح الوحدات بنظام التمويل العقاري المدعوم بسعر عائد 8% متناقص سنويا، وفترة سداد تصل إلى 20 عاما، بعد موافقة جهات التمويل، بما يساهم في تخفيف العبء المالي على المواطنين من محدودي الدخل.

تنفيذ 19 ألف وحدة في 8 مدن جديدة

يستهدف المشروع تنفيذ 19000 وحدة سكنية في 8 مدن جديدة، تشمل حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، سوهاج الجديدة، السادات، العبور الجديدة، أسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة، على مساحة إجمالية تبلغ 383.12 فدان.

وتتوزع الأراضي المطروحة على عدة مواقع داخل هذه المدن، بما يضمن تنوع الاختيارات أمام المواطنين، ويعزز من فرص الحصول على وحدة سكنية مناسبة.

مدة التنفيذ والتسليم

تصل مدة تنفيذ المشروعات السكنية والإدارية والتجارية إلى 4 سنوات، بينما تبلغ 5 سنوات لمشروعات الخدمات.

ويلتزم المطورون بتسليم الوحدات كاملة التشطيب خلال مدة لا تتجاوز 36 شهرا من تاريخ الحجز، بما يضمن سرعة توفير السكن وتحقيق الاستقرار للمواطنين.



كيفية حجز شقة بسكن لكل المصريين



وكشفت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، عن بدء إتاحة كراسة الشروط اعتبارا من الأربعاء 30 أبريل 2026 وحتى 30 مايو 2026، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة للوزارة، بما يتيح للراغبين الاطلاع على تفاصيل الطرح وآليات التقديم.

وأكدت وزيرة الإسكان أن هذا الطرح يأتي في إطار تعزيز التعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وشركات التطوير العقاري، بهدف ضمان استدامة توفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي الدخل، إلى جانب دعم دور القطاع الخاص في تقديم منتجات عقارية متنوعة تلبي احتياجات السوق.

وأوضحت أن الوحدات المطروحة سيتم بيعها بنظام التمويل العقاري المدعوم، وفقا للضوابط المعتمدة، وبعد موافقة جهات التمويل المتعاقدة مع الصندوق، حيث يبلغ سعر العائد 8% متناقص سنويا، مع فترة سداد تصل إلى 20 عاما، بما يخفف الأعباء المالية على المواطنين.

تلبية الطلب المتزايد

وأشارت إلى أن هذا الطرح يأتي استجابة للطلب المتنامي من المواطنين منخفضي الدخل للحصول على وحدات سكنية، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع كبرى شركات التطوير العقاري، لضمان جاهزية المشروع وتحقيق أهدافه.

من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن المشروع يستهدف تنفيذ 19 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة، تشمل: حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، سوهاج الجديدة، السادات، العبور الجديدة، أسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة، بإجمالي مساحة تقدر بنحو 383.12 فدان.

وأشار إلى أن الطرح يتضمن عددا من قطع الأراضي الموزعة على المدن المختلفة، حيث تشمل مدينة حدائق أكتوبر 4 قطع أراض بمنطقة تقاطع طريق الفيوم مع وصلة دهشور الجنوبية، فيما تضم مدينة العاشر من رمضان قطعتين شمال الحيين الرابع عشر والخامس عشر.

وتشمل مدينة أكتوبر الجديدة قطعة أرض جنوب طريق الواحات.

وأضاف أن مدينة سوهاج الجديدة تتضمن قطعة أرض بالقرب من طريق أسيوط–سوهاج الغربي، بينما تضم مدينة السادات قطعتين بمنطقتي النرجس والزهور، وتشهد مدينة العبور الجديدة طرح 4 قطع أراض موزعة بين الحي الرابع عشر والحي الخامس والعشرين بالقرب من الطريق الدائري الأوسطي.

وتشمل الطروحات قطعة أرض في التوسعات الجنوبية الشرقية بمدينة أسيوط الجديدة، إلى جانب قطعتين بحي جاردينيا في مدينة حدائق العاصمة.

من جانبها، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن كراسة الشروط تتضمن مدة تنفيذ تصل إلى 4 سنوات للمشروعات السكنية والإدارية والتجارية، تبدأ من تاريخ صدور أول قرار وزاري وبحد أقصى 6 أشهر من التعاقد، بينما تصل مدة تنفيذ مشروعات الخدمات إلى 5 سنوات.

وأضافت أن المطورين العقاريين ملتزمون بطرح وحدات كاملة التشطيب لمحدودي الدخل، على أن يتم تسليمها خلال فترة لا تتجاوز 36 شهرا من تاريخ الحجز، بما يضمن سرعة الاستفادة من الوحدات وتحقيق الاستقرار السكني للمواطنين.