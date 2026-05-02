صحة الناس مش وجهة نظر.. خالد منتصر : كل يوم بتقع ضحية جديدة بسبب نظام الطيبات

حذر الدكتور خالد منتصر أستاذ الأمراض الجلدية، من نظام الطيبات للدكتور الراحل ضياء العوضي الذي انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال منتصر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك أم أعلنت تطبيق نظام الطيبات على ابنها وتطلب من الناس الدعاء لها وابنها مريض سكر من النوع الأول وبدأت توقف الأنسولين له للسير على نظام الطيبات ".

وأكمل خالد منتصر :"هذا الطفل سوف تكتب شهادة وفاته لأن الأم تتبع نظام الطيبات وهذه الأم تقتل ابنها قولا واحدا".

وتابع "صحة الناس مش وجهات نظر ولابد أن نحافظ عليها ومهمة المسؤولين إعلان الحفاظ عليها".

واكمل خالد منتصر :" صيدلي عايش في أمريكا مراته مصابة بمرض االذئبة الحمراء شافت نظام الطيبات وذهب لضياء العوضي وقال لها الكورتيزون كلام فارغ وماتت بعد نصائحه".

وتابع خالد منتصر :" كل يوم بتقع ضحية جديدة بسبب سير البعض على نظام الطيبات لضياء العوضي "، مضيفا:" ضياء العوضي طالب مريضة بالتوقف عن تناول مثبتات المناعة وتعرضت لمضاعفات صحية ".

