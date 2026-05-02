قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القانون الدولي غائب .. أبو العينين : إنسانية الشعوب سترفض منطق القوة ولو بعد حين
أستاذ علوم سياسية: مصر تقود جهود التهدئة بين واشنطن وطهران وسط تعثر المقترح الإيراني
الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية.. من يتحمل التعويض؟
أبو العينين: مصر ترفض تهجير الفلسطينين.. وعلى المحتل الإسرائيلي ترك أرضهم
وزير البترول: حفر 26 بئراً تنمويا جديداً وتحقيق المستهدفات الإنتاجية بنسبة 100% من الزيت المكافيء
نشأت الديهي يعتذر على الهواء ويهاجم نظام الطيبات ويكشف مفاجأة عن ضياء العوضي
التعليم تنفي تعطيل الدراسة بالمدارس غداً بقرار مركزي من الوزير لسوء الطقس
جامعة عين شمس تكرم النائب محمد أبو العينين| أحمد موسى يعرض تقريرا مفصلا عن الفعالية
شهيد العمل ونجله يصارع الموت.. أول صورة لأحد ضحايا انفجار ثلاجة بالبراجيل
قصف إسرائيلي يستهدف ريف القنيطرة جنوب سوريا وسط تصاعد التوترات
محمد أبو العينين: موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية تاريخي ولن تسمح بتصفيتها
تشكيل برشلونة أمام أوساسونا في الدوري الإسباني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

1500 جنيه.. الفئات المستحقة لصرف 3 أشهر منحة استثنائية

الفئات المستحقة لصرف 3 أشهر منحة استثنائية 1500 جنيه
الفئات المستحقة لصرف 3 أشهر منحة استثنائية 1500 جنيه
محمد غالي

شهدت الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات البحث حول آليات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة، التي تقدمها وزارة العمل لعدد من الفئات المستحقة خلال المناسبات الرسمية على مدار العام، ومن بينها عيد العمال.

الفئات المستحقة لصرف 3 أشهر منحة استثنائية 1500 جنيه


الفئات المستحقة لصرف 3 أشهر منحة استثنائية 1500 جنيه

وجه عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في احتفالية عيد العمال 2026، التي أقيمت بمقر الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد، بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قواعد بيانات وزارة العمل، لمدة 3 أشهر متتالية.

وبدأت وزارة العمل بالفعل صرف منحة عيد العمال بإجمالي نحو 355.3 مليون جنيه، وتحديدا 355,273,500 جنيه، للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بياناتها، اعتبارا من الخميس الماضي ولمدة شهر، وذلك من خلال بطاقة الرقم القومي عبر منافذ الهيئة القومية للبريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

الفئات المستحقة لصرف 3 أشهر منحة استثنائية 1500 جنيه

وتبلغ قيمة المنحة حاليا 1500 جنيه لكل مستفيد مسجل ضمن قواعد البيانات الرسمية، ويتم صرفها في كل مناسبة من المناسبات المدرجة ضمن خطة الدعم السنوية، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية ومساندة هذه الفئة في تلبية احتياجاتها الأساسية.

وفيما يتعلق بشروط الاستحقاق، حددت الوزارة مجموعة من الضوابط، أبرزها أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يمتلك سجلات تجارية، وأن تكون مهنته مثبتة ببطاقة الرقم القومي، مع ضرورة تسجيله في مديرية العمل، وألا يقل عمره عن 20 عاما ولا يزيد على 60 عاما، وذلك لضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا.

وتصرف منحة العمالة غير المنتظمة في 6 مناسبات سنوية تشمل شهر رمضان، وعيدي الفطر والأضحى، وعيد العمال، والمولد النبوي الشريف.

ويمكن للراغبين في التسجيل التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل، من خلال إدخال البيانات الشخصية، والرقم القومي، وتحديد المهنة، وإرفاق رقم الهاتف المحمول، ثم إرسال الطلب لمراجعته من الجهات المختصة.

الفئات المستحقة لمنحة استثنائية 1500 جنيه

الفئات المستحقة لصرف 3 أشهر منحة استثنائية 1500 جنيه

وتستهدف المنحة الاستثنائية نحو 236,849 عاملا غير منتظم ممن استوفوا بياناتهم، حيث يتم صرف 1500 جنيه شهريا لمدة 3 أشهر (مايو، يونيو، يوليو 2026)، من الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابع لوزارة العمل.

كما يحصل المسجلون ضمن هذه المنظومة على 6 منح دورية سنويا، إلى جانب تعويضات الحوادث والإعانات الصحية والاجتماعية، في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، مع استمرار حملات الحصر والتسجيل الميداني لضم مزيد من العمالة غير المنتظمة.

1500 جنيه منحة استثنائية 1500 جنيه الفئات المستحقة منحة العمالة غير المنتظمة منحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً الأحد بالمدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل الآن

حالة الطقس

هل غدًا إجازة رسمية بسبب سوء الأحوال الجوية؟.. اعرف الحقيقة

مرتبات

القبض نازل بدري.. مفاجأة في موعد صرف مرتبات مايو قبل عيد الأضحى

سعر الذهب اليوم

عيار 21 نزل 700 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت بعد التراجع

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تعطيل الدراسة بالمدارس غداً بقرار مركزي من الوزير لسوء الطقس

أفضل شهادات الادخار في البنوك 2026

عائد فوري 37.5% ودخل يومي .. البنوك تتنافس في طرح شهادات ادخار قوية

أسعار السلع اليوم بالأسواق

انخفاض البيض والمكرونة 11 جنيهًا وزيادة الزيت 10 .. أسعار السلع اليوم في الأسواق

الدوري المصري

لتحقيق تكافؤ الفرص .. قرار عاجل من رابطة الأندية بعد فوز الأهلي على الزمالك

ترشيحاتنا

سهير زكي

وفاة سهير زكي عن عمر يناهز 81 عامًا بعد صراع مع المرض.. أبرز محطات مشوارها الفني

رنا سماحة

بعد طرحها بـ 24 ساعة .. ردود أفعال قوية بأغنية هختار حبه لـ رنا سماحة

محمد فضل شاكر

كامل العدد .. محمد فضل شاكر يحيي حفلا في القاهرة بحضور جماهيري كبير

بالصور

مفاجأة.. كثرة الضحك تعالج مشاكل الجهاز الهضمي

الضحك وتأثيره المباشر على الأمعاء
الضحك وتأثيره المباشر على الأمعاء
الضحك وتأثيره المباشر على الأمعاء

أطعمة تحميك من الزهايمر وتعزز صحة الدماغ .. قائمة يجب إضافتها لنظامك الغذائي

أفضل أطعمة لصحة الدماغ وتقليل الخرف
أفضل أطعمة لصحة الدماغ وتقليل الخرف
أفضل أطعمة لصحة الدماغ وتقليل الخرف

مراتى ماتت بسبب ضياء العوضي .. طبيب يكشف كواليس خفية وسر شطبه من النقابة

ضياء العوضي
ضياء العوضي
ضياء العوضي

تسبب السمنة وتسوس الأسنان.. مشروبات شهيرة تهدد صحة أطفالك | أحذرها

لماذا حذر الخبراء من بدائل الحليب النباتية للأطفال؟
لماذا حذر الخبراء من بدائل الحليب النباتية للأطفال؟
لماذا حذر الخبراء من بدائل الحليب النباتية للأطفال؟

فيديو

احمد السقا وعماد زيادة

منهم أحمد السقا .. نجوم الفن يواسون حمدي الميرغني في عزاء والده

ظواهر فلكية خلال مايو

القمر الأزرق .. سماء مصر تشهد ظواهر فلكية بديعة في مايو 2026

الشهيد المقدم أحمد إبراهيم الجمل

حكاية بطل.. قصة استشهاد مقدم أحمد إبراهيم الجمل

حريق لوكيشن تصوير مسلسل “بيت بابا 2”

ماس كهربائى.. القصة الكاملة لنشوب حريق بلوكيشن تصوير "بيت بابا2"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد