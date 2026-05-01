الشرقية. صرف منحة العمالة غير المنتظمة وتوفير 56 ألف فرصة عمل منها 1707 لذوي الهمم

أعلن المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية بدء صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل، اعتباراً من اليوم، تحت إشراف مديرية العمل بالمحافظة والتي يستفيد منها (١٠ الآف و٧٨٦ عامل) بواقع ١٥٠٠ جنيهاً لكل عامل بإجمالي ١٦ مليون و١٧٩ ألف جنيهاً.

وأكد المحافظ حرص الدولة على دعم الفئات الأولى بالرعاية، مثمناً جهود العمال ودورهم في البناء والعمل والإنتاج، موجهاً أحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل بالشرقية بضرورة تيسير كافة إجراءات صرف المنحة، وتذليل أي معوقات قد تواجه المستحقين، مع تكثيف حملات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمختلف مواقع العمل والمشروعات على مستوى المحافظة.

في سياق متصل أوضح المحافظ توفير فرص عمل لنحو ٥٤ ألفاً و٣٨٦ مواطناً، إلى جانب توفير ١٧٠٧ فرصة عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة،باجمالي أكثر من ٥٦ ألف و٩٣ فرصة عمل بالقطاع الخاص خلال عام ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم المختلفة للعمالة غير المنتظمة، سواء من خلال توفير فرص العمل أو تقديم المنح المالية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة، ويعزز من مظلة الحماية الاجتماعية، لأن عمال مصر هم الركيزة الأساسية في بناء الوطن وتحقيق التنمية الشاملة.