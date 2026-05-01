تفاصيل مشاجرة بين قائد سيارة وسائق توك توك بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام قائد مركبة "توك توك" بالسير عكس الإتجاه والإصطدام بسيارته وحال معاتبته زعم له بوجود صلة قرابة بينه وبين أحد ضباط الشرطة بالشرقية.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان الزقازيق من (مالك شركة – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من سائق مركبة "توك توك" لقيامه بالتعدى عليه بالسب والضرب لخلافات بينهم حول أولوية المرور حال سيره بدائرة القسم مستقلاً سيارته الملاكى.

أمكن تحديد وضبط قائد مركبة الـ"توك توك" (مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق) وبمواجهته أنكر إدعاء ناشر المقطع بسيره عكس الإتجاه أو إصطدامه به ، وأقر بإدعائه بوجود صلة قرابة بينه وبين أحد ضباط الشرطة "على خلاف الحقيقة" لترهيبه ، وبإستدعاء القائم على النشر أقر بإدعائه الكاذب بقيام سائق مركبة الـ "توك توك" بالسير عكس الإتجاه والإصطدام بسيارته للنيل منه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.





