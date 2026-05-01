إقالة عراقجي.. الكشف عن قرار مفاجئ ينتظر إعلانه من بزشكيان وقاليباف

كشفت تقارير إخبارية، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، يرغبان في إقالة وزير الخارجية عباس عراقجي، بسبب مزاعمهما بتبعتيه إلى الحرس الثوري الإيراني دون إبلاغ بزشكيان وقاليباف.

وأوضحت مصادر مطلعة على التفاصيل لموقع "إيران انترناشيونال"، أن بزشكيان وقاليباف يعتقدان أنه في الأسابيع الأخيرة، عمل عراقجي بشكل أقل كعضو في الحكومة المسؤول عن تنفيذ سياساتها، وأكثر كمساعد لأحمد وحيدي، قائد الحرس الثوري.

وأضافت المصادر أن وزير الخارجية الإيراني، عمل في الأسبوعين الأخيرين دون إبلاغ بزشكيان، وبالتنسيق الكامل مع وحيدي وعلى أساس تعليماته، ما تسبب في استياء عميق من قبل بزشكيان، الذي قال للمقربين منه إنه سيقيل عراقجي إذا استمر الوضع، وفقًا لما ذكرته المصادر لـ"إيران إنترناشيونال".