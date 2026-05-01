آخر 20 مليون دولار.. تسوّية كامل مستحقات دانة غاز المتأخرة في مصر

أعلنت شركة دانة غاز الشركة الرائدة في قطاع الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، اليوم تسلّمها دفعة إضافية بقيمة 20 مليون دولار من مصر، مع تسوية مستحقاتها المتأخرة بالكامل.
وتعكس تسوية مستحقات دانة غاز مصر المتأخرة النهج الاستباقي والبنّاء للشركة في التعاون مع الحكومة المصرية، فضلًا عن التزام الحكومة المتواصل بتسوية مستحقات شركات النفط والغاز العاملة في مصر.
ودعم هذا التقدمَ الملموس في عملية التحصيل الإطار المالي المحسّن الذي أرسته اتفاقية توحيد مناطق الامتياز الموقعة في أواخر عام 2024. وبعد تسلّم دفعة بقيمة 50 مليون دولار في ديسمبر 2025، أسهمت الدفعة الإضافية البالغة 20 مليون دولار في سداد كامل مستحقات الشركة المتأخرة في مصر.
وقال ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز:
“يمثل التقدم المطرد الذي تمكنا من تحقيقه في مصر، سواء على مستوى التحصيل أو الأداء التشغيلي، حافزًا قويًا لنا. وتشكل هذه الدفعة، إلى جانب تسوية كامل مستحقاتنا المتأخرة في مصر، خطوة إيجابية جديدة تعكس التزام الحكومة المصرية المتواصل بسداد المستحقات ودعم الاستثمار في قطاع الطاقة.
وتثمّن دانة غاز عاليًا الدعم والتعاون المتواصلين من الحكومة المصرية، فقد كان لهما دور رئيسي في تعزيز الثقة، ودعم استمرار الاستثمارات الجارية، وتمكين الشركة من مواصلة تطوير عملياتها في مصر”.