جماهير الأهلي والزمالك تزحف نحو استاد القاهرة

بدات جماهير الأهلي والزمالك في الزحف نحو ستاد القاهرة لحضور قمة الأهلي والزمالك

كما أصبح استاد القاهرة على أتم استعداد لاستضافة ديربي القاهرة بين الزمالك والأهلي

وتنطلق مباراة القمه بين الاهلي والزمالك علي استاد القاهرة اليوم الجمعة في تمام الساعه الثامنه مساء بتوقيت القاهرة

ويلقي معتمد جمال المدير الفني في نادي الزمالك محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين في الخامسة مساء اليوم الجمعة، استعدادًا للقاء القمة أمام الأهلي

وسيشرح معتمد جمال خطة المباراة، وسيمنحهم التعليمات الفنية الأخيرة قبل لقاء القمة، على أن يعلن التشكيل في ختام المحاضرة