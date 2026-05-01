إيران ترسل إلى باكستان أحدث مقترحاتها لإنهاء الحرب مع أمريكا

ذكرت رويترز، إن وكالة الجمهورية الإسلامية الإیرانیة للأنباء (إرنا) قالت اليوم الجمعة إن طهران أرسلت أحدث مقترحاتها للتفاوض مع الولايات المتحدة إلى الوسطاء الباكستانيين أمس، حسبما ذكرت إكسترا نيوز.

كما أكدت الدكتورة أريج جبر أستاذة العلوم السياسية، أن ما يحدث حالياً من احتجاز للسفن وفرض حصار بحري على إيران لا يمكن اعتباره بداية حرب جديدة، بل هو استمرار للحرب بأدوات مختلفة، مشيرة إلى أن الصراع انتقل من المواجهة العسكرية المباشرة إلى أساليب أقل كلفة وأكثر تأثيراً.



وأوضحت جبر، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الحرب لم تتوقف حتى يتم تجديدها، بل شهدت تحولاً من استخدام القوة العسكرية المباشرة إلى جمود عسكري يعتمد على الحصار البحري والضغوط الاقتصادية، معتبرة أن هذا النهج يحقق أضراراً كبيرة لإيران دون تحمل كلفة المواجهة الشاملة.