في حضور 1000 إيطالي.. زاهي حواس يطالب باسترداد نفرتيتي وحجر رشيد | صور

حلّ عالم الآثار الدكتور زاهي حواس ضيفاً على مدينة "أكوي تيرمو" (Acqui Terme)العريقة، ضمن محطته السادسة في رحلته الثقافية الكبرى في إيطاليا، وألقى محاضرة جماهيرية حاشدة نظمها محافظ الإقليم وعمدة المدينة احتفاءً بزيارته.

شهدت المحاضرة حضوراً استثنائياً تجاوز ١٠٠٠ شخص من المواطنين الإيطاليين والمثقفين والمهتمين بعلم المصريات، حيث استعرض حواس أحدث الاكتشافات الأثرية في سقارة والأقصر.

وأطلق حواس من قلب المدينة الإيطالية نداءً قوياً لدعم الحملة القومية لاسترداد الآثار المصرية المهربة، وعلى رأسها "رأس نفرتيتي" من برلين، و"حجر رشيد" من المتحف البريطاني، و"زودياك دندرة" من متحف اللوفر، مؤكداً أن هذه القطع تمثل جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية المصرية ويجب أن تعود لموطنها الأصلي بالمتحف المصري الكبير.

ووجه الدكتور زاهي حواس دعوة مفتوحة للشعب الإيطالي لزيارة مصر، مشيراً إلى أن مصر آمنة وترحب بعشاق الحضارة، وأن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون الحدث الثقافي الأهم في القرن الحادي والعشرين.

وعقب المحاضرة، اصطف مئات الحاضرين في طوابير طويلة للمشاركة في مراسم توقيع الكتاب الأخير للدكتور حواس الرجل ذو القبعة ، وسط حالة من الشغف الكبير بالتعرف على أسرار الفراعنة. وقد أعرب عمدة "أكوي تيرمو" ومحافظ الإقليم عن فخرهما باستضافة حواس، مؤكدين أن وجوده يمثل جسراً ثقافياً قوياً بين الحضارتين المصرية والرومانية.

ومن المقرر أن يتجه الدكتور زاهي حواس مباشرة إلى مدينة "بولونيا"، التي تمثل المحطة السابعة في جولته الإيطالية لمواصلة سلسلة محاضراته والترويج للسياحة والآثار المصرية.