بالرابط .. كيفية الاستعلام وسداد فاتورة كهرباء مايو 2026 أونلاين

تتيح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خدمة الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية «أون لاين» في إطار خطة القطاع للتحول الرقمي، لذا تزايدت معدلات البحث حول رابط الاستعلام وطريقة السداد أونلاين

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2026 أون لاين

ـ الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة القابضة للكهرباء بالضغط هـــنــــا.

ـ اضغط على أيقونة الخدمات من الصفحة الرئيسية.

ـ اختيار خدمة الاستعلام عن الفاتورة الشهرية.

ـ ادخل بيانات صاحب العداد بشكل صحيح، وعلى رأسها رقم العداد.

ـ كتابة القراءة المكونة من 10 أرقام في الخانة المخصصة.

ـ اضغط على زر استعلام لعرض قيمة الفاتورة فورا.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2026 عبر المنصة الموحدة

ـ الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

ـ اختيار خدمة دفع الفاتورة.

ـ ثم ادخل رقم العداد وكود السداد الإلكتروني.

ـ ثم قم بالضغط على إرسال الطلب ثم تأكيد العملية.

ـ اختيار وسيلة الدفع المناسبة مثل «بطاقة فيزا، مدى، أو المحافظ الإلكترونية».

أماكن سداد فاتورة الكهرباء

- ماكينات البنك الزراعي المصري.

- مكاتب البريد في مختلف المحافظات.

- المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء عبر الإنترنت.

- منافذ الدفع الإلكتروني: «فوري، أمان، مصاري، ضامن، سداد».

- تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول مثل «Bee» ووقتـي وتمام.

طرق دفع فاتورة الكهرباء إلكترونيا

-الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

-اختيار خدمة دفع الفاتورة.

- ثم ادخل رقم العداد وكود السداد الإلكتروني.

-ثم قم بالضغط على إرسال الطلب ثم تأكيد العملية.

-اختيار وسيلة الدفع المناسبة مثل «بطاقة فيزا، مدى، أو المحافظ الإلكترونية».

ترشيد استهلاك الكهرباء

- استخدام مفاتيح الكهرباء تلقائية التشغيل والإطفاء للحد من المصابيح المضاءة.

- ضبط درجة حرارة كل من المبرد والثلاجة بطريقة تناسب فصلي الشتاء والصيف.

- استخدام درجة تبريد مناسبة -24 درجة مئوية- للحد من كمية الكهرباء المستخدمة.

- استخدام المراوح العادية بدلاً من التكييف عند انخفاض درجة الرطوبة في الهواء.

- تقليل عدد مرات تشغيل الغسالة من خلال تقسيم دفعات الغسيل على الأسبوع.

- استبدال المصابيح العادية بنوع آخر موفر للطاقة، مثل لمبات الليد والفلورسنت.

طرق ترشيد استهلاك الكهرباء

-تفادي وضع الأطعمة الساخنة في الثلاجة مباشرة.

- إزالة الثلج المتراكم على جدران الثلاجة من الداخل.

- فصل الكهرباء فَور شحن العداد لمدة ساعتين لتقليل سعة الاستهلاك.

- فصل جميع الأجهزة الكهربائية من القابس عند شحن العداد عدا بعض المصابيح الصغيرة.

- تنظيف الظهر الشبكي وأنابيب التبريد الخاصة بالثلاجة للحد من التحميل الوهمي على الكهرباء.

- تقليل الفتح المتكرر لباب الثلاجة الذي يؤدي إلى تسريب الهواء البارد، فيزداد استهلاك الطاقة لاسترجاع درجة التبريد المطلوبة.