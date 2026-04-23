«عداد الغفير» .. هل هو وسيلة لزيادة فاتورة الكهرباء أم حارس لمنع السرقات؟

​أثير مؤخراً الكثير من الجدل حول ما يسمى بـ "عداد الغفير" أو العداد التجميعي. هل هو وسيلة لزيادة الفواتير؟ أم حارس لمنع السرقات؟

​ ما هو "عداد الغفير"

​اسمه الرسمي هو "العداد التجميعي" أو "عداد المقارنة". سُمي شعبياً بـ "الغفير" لأنه يعمل كرقيب إلكتروني يوضع عند المدخل الرئيسي للعقار (على الصاعد) لمراقبة إجمالي الكهرباء الداخلة للمبنى بالكامل.

​ كيف يكشف هذا العداد سرقات الكهرباء؟

أوضح قسم هندسة العدادات بشركة كهرباء البحيرة أن ذلك يتم ببساطة عبر معادلة حسابية ذكية:

• ​العداد يحسب إجمالي إستهلاك العقار بالكامل.

• ​يقارنه بمجموع إستهلاك العدادات الفردية داخل الشقق + عداد الخدمات (الأسانسير والسلم).

​ إذا وجد فرق (عجز)، فهذا يعني وجود "وصلات خفية" أو سرقة تيار من وراء العدادات، وتتحرك مباحث الكهرباء فوراً للمكان.

​ هل سيؤدي هذا العداد لزيادة فاتورتي الشهرية؟

بالطبع لا إذا كنت مواطناً ملتزماً، لن يخصم هذا العداد أي مليم من رصيدك أو فاتورتك. هو عداد "رقابي" للمقارنة فقط وليس لمحاسبة الأفراد مرتين.

​ من الذي يتحمل تكلفة شراء وتركيب هذا العداد؟

​ وفقاً للوائح، يتم تحميل التكلفة على صاحب العقار أو إتحاد الشاغلين. وفي حالات العقارات المخالفة، قد تُوزع التكلفة كمديونية بسيطة على العدادات الفردية لسكان العقار.

​ ماذا يحدث لو إكتشف العداد وجود "فرق" في القراءة؟

​ العداد مزود بـ SIM Card يرسل إنذاراً فورياً لشركة الكهرباء، بدلاً من التفتيش العشوائي، تتوجه الحملة مباشرة للعقار المشبوه لتحديد الشقة المخالفة وتوقيع غرامات قد تصل لعشرات الآلاف.

و العداد يحدد "وجود سرقة في العقار"، ثم تقوم لجان التفتيش الفني بتحديد "المتسبب" بدقة. لن يضار الملتزم بسبب مخالفة غيره، لكن الغرامة تقع على السارق وحده.

نصائح لحماية نفسك

•​ قنّن الخدمات: تأكد أن إنارة السلم والمصعد تعمل عبر "عداد خدمات" رسمي.

•​ التفتيش الذاتي: أزل أي أسلاك عشوائية في لوحة الكهرباء الرئيسية للعقار فوراً.

•​ المسؤولية الجماعية: تأكد مع جيرانك أن الكل ملتزم، لأن كثرة المخالفات قد تؤدي لقطع التيار عن العقار بالكامل لحين التسوية.