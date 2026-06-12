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خبير تكنولوجيا المعلومات يحذر من الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير تكنولوجيا المعلومات يحذر من الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة

الثانوية العامة
الثانوية العامة
محمود محسن

أكد المهندس محمد الحارثي، خبير تكنولوجيا المعلومات وعضو لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، أن على الأهل دورًا كبيرًا في تجهيز أبنائهم نفسيًا وماديًا قبل امتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى ضرورة عدم استخدام التكنولوجيا في الغش، مثل سماعات الأذن الصغيرة وغيرها من الأجهزة الحديثة.

وقال محمد الحارثي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “شكل تاني”، عبر فضائية “صدى البلد2”، أن  عملية الامتحانات هذا العام ستكون منضبطة بشكل صارم، وأن أي معلومات يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي سيتم مواجهتها فورًا، مؤكدًا أن الدولة تمتلك القدرة على تتبع ورصد محاولات تسريب الامتحانات.

ضمان نزاهة العملية الامتحانية

وأشار إلى أن رصد أي أجهزة غير مصرح بها مع الطلاب سيتم باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا، لضمان نزاهة العملية الامتحانية وسلامة النتائج.

المهندس محمد الحارثي المجلس الأعلى للثقافة الثانوية العامة سماعات الأذن امتحانات الثانوية العامة

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