خبير تكنولوجيا المعلومات يحذر من الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة

أكد المهندس محمد الحارثي، خبير تكنولوجيا المعلومات وعضو لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، أن على الأهل دورًا كبيرًا في تجهيز أبنائهم نفسيًا وماديًا قبل امتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى ضرورة عدم استخدام التكنولوجيا في الغش، مثل سماعات الأذن الصغيرة وغيرها من الأجهزة الحديثة.

وقال محمد الحارثي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “شكل تاني”، عبر فضائية “صدى البلد2”، أن عملية الامتحانات هذا العام ستكون منضبطة بشكل صارم، وأن أي معلومات يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي سيتم مواجهتها فورًا، مؤكدًا أن الدولة تمتلك القدرة على تتبع ورصد محاولات تسريب الامتحانات.

ضمان نزاهة العملية الامتحانية

وأشار إلى أن رصد أي أجهزة غير مصرح بها مع الطلاب سيتم باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا، لضمان نزاهة العملية الامتحانية وسلامة النتائج.