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الدرجات النهائية.. أفضل نظام صحي لطلاب الثانوية العامة في الامتحانات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الدرجات النهائية.. أفضل نظام صحي لطلاب الثانوية العامة في الامتحانات

تغذية الطلاب
تغذية الطلاب
ريهام قدري

فترة امتحانات الثانوية العامة تعد من أهم المراحل في حياة الطلاب لذلك فهي تحتاج لنظام صحي متوازن.

وأكد الدكتور محمد يحيى زهران، استشاري التغذية، على ضرورة الاهتمام بالصحة الجسدية والنفسية بالتوازي مع المذاكرة لتحقيق أفضل النتائج.

وأوضح زهران أن الكثير من الطلاب يعتقدون أن السهر لساعات طويلة هو الطريق إلى التفوق، إلا أن الدراسات تؤكد أن النوم الجيد يلعب دورًا أساسيًا في تعزيز التركيز والقدرة على استرجاع المعلومات، حيث يقوم المخ أثناء النوم بترتيب المعلومات التي تم استيعابها خلال اليوم وتثبيتها في الذاكرة.

وأشار إلى أهمية تناول وجبة إفطار متكاملة قبل بدء اليوم، تحتوي على مصادر للبروتين مثل البيض أو الفول أو الجبن، إلى جانب الخبز والخضروات، لما توفره من طاقة مستمرة تساعد على التركيز لفترات طويلة، بخلاف الأطعمة الغنية بالسكريات أو الوجبات السريعة التي قد تسبب انخفاضًا سريعًا في النشاط.

وأضاف أن شرب المياه بانتظام لا يقل أهمية عن الغذاء الصحي، موضحًا أن الجفاف أو نقص السوائل قد يؤدي إلى الشعور بالصداع والإرهاق وضعف التركيز، وهو ما يؤثر سلبًا على الأداء الدراسي.

ونصح الطلاب بتناول وجبات خفيفة صحية قبل الامتحان، مثل الموز أو التفاح أو كمية معتدلة من المكسرات غير المملحة، لما تحتويه من عناصر غذائية تمد الجسم بالطاقة وتساعد المخ على العمل بكفاءة دون التسبب في الشعور بالخمول.

كما حذر استشاري التغذية من الإفراط في تناول مشروبات الطاقة والمنبهات، مؤكدًا أن تأثيرها يكون مؤقتًا، وقد يعقبه شعور بالتوتر أو الإجهاد، ما ينعكس سلبًا على الأداء أثناء الامتحانات.

وشدد زهران على أن الحالة النفسية المستقرة تلعب دورًا كبيرًا في نجاح الطالب، موضحًا أن الهدوء والثقة بالنفس يساعدان على استرجاع المعلومات والتعامل مع الأسئلة بشكل أفضل داخل لجنة الامتحان.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن النجاح لا يعتمد فقط على عدد ساعات المذاكرة، بل يحتاج إلى توازن بين الدراسة المنتظمة والتغذية السليمة والنوم الكافي والراحة النفسية، داعيًا الطلاب إلى الاهتمام بصحتهم باعتبارها أحد أهم عوامل التفوق وتحقيق الأهداف.

تغذية تغذية طلاب الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة

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