قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البحرين تطلق صافرات الإنذار وتدعو السكان إلى التوجه لأماكن آمنة
الجيش الكويتي يعلن تصدي منظومات الدفاع الجوي لأهداف معادية
ديون 8.5 مليون دولار.. عامر العمايرة يحذر الزمالك من عدم المشاركة الأفريقية
أمريكا تعلن انتهاء أحدث موجة من الضربات العسكرية ضد أهداف داخل إيران
انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق
دعاء الصباح للرزق وتيسير الأمور.. أفضل الأدعية المستجابة لجلب البركة والرزق
ضربة للمتهربين من النفقة.. بروتوكول جديد لـ "الاستعلام اللحظي" عن ممتلكات المدعى عليهم
سبب وقف القيد.. إبراهيم عبدالجواد يكشف تفاصيل أزمة عمر فرج مع الزمالك
سنتكوم: لا إصابات ولا أضرار في السفن الحربية الأمريكية
الجيش الأمريكي: الغارات على إيران استهدفت قدرات مراقبة واتصالات ودفاع جوي
استعداداً لمواجهة بلجيكا.. منتخب مصر يواصل تدريباته بملعب جوانزاجا
وجهة نظر.. الغندور يثير الجدل بمقارنة بدنية بين عبد الله السعيد ومحمد صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الأسود؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
رنا عصمت

الزبيب الأسود هو العنب الأسود المجفف، ويُعد من الأغذية الغنية بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة.

 يحتوي على الألياف الغذائية والحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم ومركبات نباتية مفيدة تدعم صحة الجسم.

فوائد الزبيب الأسود..

 

1. دعم صحة القلب والأوعية الدموية

يحتوي الزبيب الأسود على البوتاسيوم ومضادات الأكسدة التي قد تساعد في دعم صحة القلب والمساهمة في الحفاظ على مستويات ضغط الدم ضمن المعدلات الطبيعية. كما أن الألياف الموجودة فيه قد تساهم في تحسين مستويات الكوليسترول في الدم عند تناوله ضمن نظام غذائي متوازن.

2. المساعدة في خفض الكوليسترول الضار

يحتوي الزبيب الأسود على ألياف قابلة للذوبان مثل البكتين، والتي قد تساعد في تقليل امتصاص جزء من الكوليسترول في الجهاز الهضمي، مما يساهم في تحسين صحة الشرايين والقلب.

3. تعزيز صحة الجهاز الهضمي

الألياف الغذائية الموجودة في الزبيب الأسود تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتقليل الإمساك، كما تدعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

4. الوقاية من فقر الدم

يُعد الزبيب الأسود مصدراً جيداً للحديد، وهو معدن ضروري لإنتاج الهيموغلوبين الذي ينقل الأكسجين في الدم. لذلك قد يكون مفيداً ضمن نظام غذائي يهدف إلى دعم مستويات الحديد.

5. تقوية المناعة

يحتوي على مضادات أكسدة مثل البوليفينولات والأنثوسيانين، التي تساعد في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي ودعم وظائف المناعة.

6. دعم صحة العظام

يوفر الزبيب الأسود معادن مهمة مثل الكالسيوم والبورون والمغنيسيوم، وهي عناصر تساهم في الحفاظ على صحة العظام والأسنان.

7. تعزيز الطاقة

يحتوي على سكريات طبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز، ما يجعله مصدراً سريعاً للطاقة، خاصة قبل أو بعد النشاط البدني.

8. دعم صحة العين

يحتوي على مضادات أكسدة قد تساعد في حماية خلايا العين من أضرار الجذور الحرة المرتبطة بالتقدم في العمر.

المصدر هيلثي لاين

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود الزبيب الزبيب الاسود فوائد الزبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد زيادة المعاشات

النسبة 15 أم 20% ؟.. بدء تطبيق زيادة المعاشات 2026 خلال أيام

الذهب

2000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بمصر

كأس العالم

«Sporty tv» تعلن إذاعة 34 مباراة مجانًا من كأس العالم 2026

الذهب

5250 جنيهًا للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 الآن

زيادة المعاشات 2026 .. موعد الصرف وتفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة

زيادة المعاشات 2026.. موعد الصرف وتفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة

النقابة العامة للمحامين

"المحامين" تحيل نسمة الخطيب للتحقيق بسبب مطالبتها بتقنين الدعارة في مصر

الدولار و الجنيه

عقب ارتفاعه.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 10-6-2026

مشغولات ذهبية

انخفض 280 جنيها.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

ترامب

أكسيوس: ترامب يبحث في غرفة العمليات خيارات توجيه ضربات جديدة لإيران

ولي العهد السعودي

ولي العهد السعودي يوجه باستئناف صادرات لبنان إلى المملكة دعماً لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة

خادم الحرمين

خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا يخص عددا من قضاة المملكة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الأسود؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟

فستان بينك.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة جريئة

نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة جريئة
نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة جريئة
نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة جريئة

جمال وأنوثة.. بوسي تثير الجدل بفستان جريء صيفي

بوسي
بوسي
بوسي

قفزة قوية لصادرات السيارات الصينية.. والمركبات الكهربائية تقود النمو العالمي

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

فيديو

نورهان

نورهان: طلاقي للمرة الأولى جعلني أتخوف من تكرار تجربة الزواج

سيارة ملاكي على عربة كارو

فيديو يثير السخرية والجدل: كارو بدل الونش لنقل سيارة ملاكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: وحدة بوحدة

المزيد