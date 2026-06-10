كنز غذائي.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول العنب؟ | فوائد لن تتوقعها

يُعد العنب من أكثر الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، حيث ارتبط تناوله بالعديد من الفوائد الصحية التي تشمل دعم صحة القلب، وتحسين وظائف الدماغ، وتقوية المناعة، والمساعدة في النوم.

القيمة الغذائية وفوائد تناول العنب

ويحتوي كوب واحد من العنب، يعادل نحو 151 جرامًا، على 104 سعرات حرارية، و27 جرامًا من الكربوهيدرات، بالإضافة إلى مجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة مثل فيتامين K والنحاس وفيتامينات B والبوتاسيوم وفيتامين، ومن أبرز فوائده:

ـ العنب يعزز صحة القلب:

وتشير الدراسات إلى أن العنب قد يساهم في خفض ضغط الدم بفضل احتوائه على البوتاسيوم، الذي يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، وفقًا لما نشره موقع Healthline الطبي

كما يحتوي على مركبات نباتية تساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار LDL وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

ـ غني بمضادات الأكسدة:

ويتميز العنب باحتوائه على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة، خاصة مركب "الريسفيراترول" والأنثوسيانين، التي تحارب الجذور الحرة وتقلل الإجهاد التأكسدي المرتبط بالإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان.

فوائد تناول العنب

ـ يساهم في الوقاية من السرطان:

وأظهرت أبحاث أن المركبات المضادة للأكسدة الموجودة في العنب يمكن أن تساعد في الحد من نمو الخلايا السرطانية وانتشارها، خاصة في سرطانات القولون والبروستاتا والثدي، رغم الحاجة إلى مزيد من الدراسات البشرية لتأكيد هذه النتائج.

ـ مفيد لمرضى السكري:

وعلى الرغم من احتواء العنب على السكريات الطبيعية، إلا أن مؤشره الجلايسيمي يتراوح بين المنخفض والمتوسط، ما يعني أنه لا يسبب ارتفاعًا حادًا في مستويات السكر بالدم عند تناوله باعتدال. كما قد يساعد مركب الريسفيراترول على تحسين حساسية الجسم للأنسولين.

فوائد تناول العنب

ـ يحافظ على صحة العين:

ويساعد العنب في حماية العين من بعض الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر، مثل التنكس البقعي وإعتام عدسة العين، بفضل احتوائه على مضادات أكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين.

ـ يعزز الذاكرة والتركيز:

وأشارت بعض الدراسات إلى أن تناول العنب أو مستخلصاته قد يحسن الذاكرة والانتباه والوظائف الإدراكية، كما قد يساهم في حماية الدماغ من الأمراض التنكسية المرتبطة بالشيخوخة.

فوائد تناول العنب

ـ يدعم صحة العظام:

ويحتوي العنب على مجموعة من المعادن والفيتامينات المهمة لصحة العظام، مثل البوتاسيوم والمنجنيز وفيتامين K، والتي تساعد في الحفاظ على كثافة العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

ـ يقوي المناعة ويحارب البكتيريا:

بفضل احتوائه على فيتامين C ومركبات نباتية فعالة، يمكن للعنب أن يساعد في دعم الجهاز المناعي ومقاومة بعض أنواع البكتيريا والفطريات الضارة.

فوائد تناول العنب

ـ يبطئ علامات الشيخوخة:

ويرتبط مركب الريسفيراترول الموجود في العنب بتقليل الالتهابات والإجهاد التأكسدي، وهما من العوامل الرئيسية المرتبطة بظهور علامات التقدم في العمر.

ـ يقلل الالتهابات:

وتساهم مضادات الأكسدة الموجودة في العنب في خفض مستويات الالتهاب المزمن، والذي يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والتهاب المفاصل.

فوائد تناول العنب

فوائد العنب للبشرة والشعر

وقد يساعد العنب في تعزيز إنتاج الكولاجين وحماية البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، كما تشير بعض الأبحاث إلى دوره المحتمل في دعم نمو الشعر وتقوية بصيلاته.

يساعد في التحكم بالوزن

تشير دراسات أولية إلى أن بعض المركبات النباتية في العنب قد تساعد على تقليل الشهية والحد من تراكم الدهون، ما يجعله خيارًا صحيًا ضمن الأنظمة الغذائية المتوازنة.

ـ يحارب الإمساك:

ويحتوي العنب على نسبة جيدة من الماء والألياف، ما يساعد في تحسين حركة الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بالإمساك.

ـ يساعد على النوم:

ويُعد العنب مصدرًا طبيعيًا لهرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم دورة النوم والاستيقاظ، ما قد يساعد في تحسين جودة النوم عند تناوله خلال المساء.

فوائد تناول العنب

هل العنب أفضل من عصير العنب؟

ويوصي الخبراء بتناول العنب الطازج بدلًا من عصير العنب، لأن الثمرة الكاملة تحتوي على الألياف الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع وتنظيم مستويات السكر في الدم، بينما يفقد العصير جزءًا من هذه الفوائد أثناء التصنيع.