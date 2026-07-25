وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره السعودي جهود خفض التصعيد في المنطقة

بحث الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع الأمير فيصل بن فرحان آل سعو، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، خلال اتصال هاتفي اليوم السبت، الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوتر المتصاعد بالمنطقة.

يأتي الاتصال الهاتفي في إطار متابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد في المنطقة.

وأكد الوزيران أهمية الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية، وضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، وتكثيف التنسيق والتشاور بين الدول العربية بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

كما توافق الوزيران على أهمية صون حرية الملاحة وفقاً لقواعد القانون الدولي، وضرورة ضمان أمن وسلامة الملاحة الدولية، ورفض أي محاولات لإعاقة المرور في الممرات المائية الدولية.