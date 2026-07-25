عزة مصطفى: ذكرى وقفة الإخوان في تل أبيب تعيد الجدل حول مواقف الجماعة

قالت الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "الساعة 6" المذاع عبر فضائية الحياة، إن ذكرى الوقفة التي نظمها عدد من عناصر جماعة الإخوان في تل أبيب ضد الدولة المصرية ما زالت تثير العديد من التساؤلات حول مواقف الجماعة وتحركاتها، معتبرة أن الواقعة تعكس تناقضًا في خطابها ومواقفها تجاه مصر.

جذب الانتباه وإثارة الجدل

وأضافت عزة مصطفى أن جماعة الإخوان تواصل، بحسب تعبيرها، حملاتها الإعلامية الموجهة ضد الدولة المصرية، مشيرة إلى أن تزامن تصاعد هذه الحملات مع ذكرى الوقفة يأتي في إطار ما وصفته بمحاولات جذب الانتباه وإثارة الجدل عبر مهاجمة مؤسسات الدولة.

وأكدت مقدمة برنامج "الساعة 6" أن تناول ملف الجماعة لا يزال حاضرًا في النقاش العام، في ظل ما اعتبرته استمرارًا لمحاولات إثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار، مشددة على أهمية رفع الوعي لدى الرأي العام بطبيعة الخطاب والممارسات التي تنسبها إلى الجماعة.