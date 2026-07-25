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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اليوم.. سماع الشهود بمحاكمة 17متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان بمدينة نصر

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، بعد قليل، للشهود في محاكمة 17 متهما، في القضية رقم 19783 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر أول، فى القضية المعروفة بالهيكل الإداري للإخوان.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من عام 2020 وحتى 25 مايو من عام 2023، المتهمون من الأول وحتى الثالث تولوا قيادة فى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من الرابع وحتى الأخير لتلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهم السابع ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، بأن حاز ووفر أسلحة للجماعة.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 17 متهما الهيكل الإداري للإخوان إرهاب

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