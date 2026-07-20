تأجيل أولى جلسات محاكمة 12 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في مدينة نصر لـ 23 سبتمبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، مساء اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد السعيد الشرببيني، تأجيل أولى جلسات محاكمة 12 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في مدينة نصر، في القضية رقم 20021 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر ثالث، المقيدة برقم 6671 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 23 سبتمبر المقبل، لمناقشة الشهود وفض الأحراز.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.