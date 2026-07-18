تأجيل أولى جلسات محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في العمرانية لـ 5 سبتمبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في العمرانية في القضية رقم 4155 لسنة 2025 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 1848 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 5 سبتمبر المقبل، لحضور المتهم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.