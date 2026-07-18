وكيل الأزهر في لقاء بيت العائلة المصرية: قوة مصر تكمن في وحدة نسيجها الوطني

شهد الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، لقاء بيت العائلة المصرية الذي عُقد بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، بحضور عدد من القيادات الدينية والفكرية والشخصيات العامة، في إطار جهود بيت العائلة المصرية لتعزيز قيم المواطنة وترسيخ ثقافة الحوار والتعايش المشترك بين أبناء الوطن.

نشر قيم السلام والتسامح

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني، في بيان، أن الأزهر الشريف، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يواصل أداء رسالته الوطنية والإنسانية في نشر قيم السلام والتسامح، وترسيخ مبادئ الأخوة الإنسانية، مشددًا على أن بيت العائلة المصرية يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الأزهر الشريف والكنائس المصرية في دعم استقرار المجتمع وصون وحدته الوطنية.

وأوضح الشيخ أيمن عبدالغني، أن قوة مصر تكمن في وحدة نسيجها الوطني، وأن الحوار والتفاهم بين جميع أبناء الوطن هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات وترسيخ ثقافة قبول الآخر، مؤكدًا أن المؤسسات الدينية والوطنية تتحمل مسؤولية مشتركة في نشر الوعي وتعزيز قيم الانتماء والمحبة بين المصريين.