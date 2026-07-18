تشكيل إنجلترا وفرنسا في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بالمونديال

أعلن الجهازان الفنيان لمنتخبي فرنسا وإنجلترا، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستُقام بينهما، في إطار لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم 2026.

تشكيل منتخب إنجلترا

حراسة المرمى: دين هندرسون.

خط الدفاع: جاريل كوانساه، إزري كونسا، مارك جويهي، جيد سبنس.

خط الوسط: ديكلان رايس، إيبريتشي إزي، مورجان روجرز.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، إيفان توني، بوكايو ساكا.

تشكيل منتخب فرنسا

حراسة المرمى: مايك مينيان.

خط الدفاع: مالو جوستو، إبراهيما كوناتي، ماكسينس لاكروا، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: وارن زائير إيمري، أدريان رابيو، مايكل أوليس، ريان شرقي، ديزيريه دوي.

خط الهجوم: كيليان مبابي.