الداخلية تكشف تفاصيل تشبث فرد شرطة بسيارة لمنعها من الفرار بمنشأة ناصر بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله قائد إحدى السيارات حال محاولته الفرار بالسيارة قيادته بالرغم من تشبث أحد أفراد الشرطة بباب السيارة مما أسفر عن سقوطه أرضاً .



بالفحص تبين أنه بتاريخ اليوم 18 الجارى أثناء قيام قوة من إدارة مرور منشأة ناصر بالقاهرة بحملة مرورية بمزلقان الدويقة لملاحظة الحالة المرورية ، تلاحظ لهم مرور سيارة بدون لوحة معدنية أمامية وحال إستيقاف فرد الشرطة الظاهر بمقطع الفيديو لقائدها قام بالهرب بالسيارة ، وتشبث فرد الشرطة ببابها أثناء سير قائدها لمنعه من الهرب، إلا أنه إستمر فى السير بالسيارة مما أسفر عن سقوط فرد الشرطة أرضاً .

أمكن تحديد وضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "بدون لوحات أمامية" وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (طالب جامعى "لا يحمل رخصة قيادة- له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة ثانى مدينة نصر)، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لعدم حملة رخصة قيادة ، ولكونه مطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى بالحبس لمدة 6 أشهر .





تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية .





