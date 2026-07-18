بينهم 3 حالتهم حرجة .. إصابة 4 أشخاص في حادث أعلى كوبري الواسطى بأسيوط

أصيب 4 أشخاص بينهم 3 في حالة حرجة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوكتوك ودراجة نارية مساء اليوم السبت، أعلى كوبري الواسطى بمحافظة أسيوط، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الأزهر الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى كوبري الواسطى، بين سيارة ملاكي وتوكتوك وموتوسيكل، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من " حمادة . م "، 25 عامًا، و " باسم. م . ع " 30 عامًا، و" محمد. ع . ف"، و " علاء، 40 عامًا، بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى الأزهر الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وأكد مصدر مسؤل بمستشفى الأزهر الجامعي أن المصابين بينهم 3 في حالة حرجة وجاري التعامل معها بينما تم نقل اخر إلى مستشفى الإصابات بجامعة أسيوط لاصابته بكسور متفرقة بالجسم