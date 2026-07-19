مشاجرة بـ«عصي الشماسي والكراسي» تثير الذعر بشاطئ المندرة بالإسكندرية .. تفاصيل

أثارت مشاجرة بالأسلحة البيضاء وعصي الشماسي والكراسي الذعر داخل شاطئ "طاحونة المندرة" شرق الإسكندرية، وامتدت آثارها إلى المارة على كورنيش البحر، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على طرفى المشاجرة.

بدأت الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثانٍ يفيد ورود بلاغ نجدة بنشوب شجاربشاطئ طاحونة المندرة بنطاق دائرة القسم.

وانتقل إلى موقع البلاغ مأمور وضباط القسم رفقة قوة أمنية، وجرى فض المشاجرة والسيطرة على الموقف وإعادة الهدوء للمكان.

وبعد المعاينة والفحص تبين نشوب مشاجرة بين أسرة من المصطافين ومستأجري الشاطئ المشار إليه، وتعدوا على بعضهم البعض باستخدام عصي الشماسي والكراسي، وامتدت المشاجرة إلى خارج بوابة الشاطئ مما أثار الذعر بين المارة.

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على طرفي المشاجرة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.