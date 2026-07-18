حادث قوي لـ هاميلتون يربك فيراري قبل تصفيات جائزة بلجيكا

دخل فريق فيراري في سباق مع الزمن لإعادة تجهيز سيارة سائقه البريطاني لويس هاميلتون، قبل انطلاق التجارب التأهيلية لجائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا-1، بعدما تعرض بطل العالم سبع مرات لحادث قوي خلال الحصة الحرة الثالثة على حلبة سبا-فرانكورشان.

وشهدت الدقائق الأولى من التجارب فقدان هاميلتون السيطرة على سيارته أثناء مروره بأحد المنعطفات السريعة، لتنحرف خارج حدود الحلبة وتعبر منطقة الحصى قبل أن ترتطم بقوة بالحواجز الجانبية، في حادث تسبب بأضرار كبيرة في الجزء الخلفي للسيارة.

وأدى الاصطدام إلى تحطم نظام التعليق الخلفي، إلى جانب تعرض عدد من المكونات الميكانيكية والهيكلية للتلف، ما أجبر السائق البريطاني على إنهاء حصته مبكرا والعودة إلى منطقة الصيانة، بينما بدأ مهندسو فيراري على الفور تقييم حجم الأضرار وإطلاق أعمال الإصلاح على أمل تجهيز السيارة قبل انطلاق التصفيات الرسمية.

وعبر جهاز الاتصال اللاسلكي، بدا هاميلتون متأثر بالحادث، وقال لفريقه: "لقد دمرت السيارة يا رفاق... أنا آسف"،وهي الرسالة التي عكست حجم الإحباط لدى السائق المخضرم، خاصة مع أهمية سباق بلجيكا في مسار الموسم الحالي.

وبينما واصل بقية السائقين برنامجهم في التجارب الحرة، اضطر هاميلتون إلى متابعة ما تبقى من الحصة من خلف الحواجز، في مشهد نادر لبطل العالم الذي كان يأمل في استغلال التجارب للوصول إلى أفضل إعدادات ممكنة قبل التصفيات.

ويترقب عشاق فيراري ما إذا كان الفريق سيتمكن من الانتهاء من إصلاح السيارة في الوقت المحدد، خاصة أن أي تأخير قد يؤثر على مشاركة هاميلتون في التجارب التأهيلية، ويضعه في موقف صعب قبل سباق الأحد.

ويأمل الفريق الإيطالي في تجاوز هذه الانتكاسة سريعا، والحفاظ على فرصه في المنافسة على مراكز المقدمة، في ظل اشتداد الصراع بين الفرق الكبرى خلال النصف الثاني من موسم بطولة العالم للفورمولا-1.