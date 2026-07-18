كايل ووكر: أراهن بأموالي على إسبانيا.. والأرجنتين تملك ميسي لكن "لاروخا" الأقرب للمجد

رشح كايل ووكر، مدافع منتخب إنجلترا السابق ونجم مانشستر سيتي، منتخب إسبانيا للتتويج بلقب كأس العالم 2026، مؤكدًا أن أسلوب "لاروخا" في السيطرة على الكرة والتحكم في إيقاع المباريات يجعله المرشح الأبرز لحصد اللقب على حساب الأرجنتين في النهائي المرتقب.

وقال ووكر، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية: "أراهن بأموالي على إسبانيا للفوز بكأس العالم. السبب هو قدرتها الكبيرة على الاستحواذ على الكرة والتحكم في مجريات المباريات، ولا يوجد منتخب يفعل ذلك بشكل أفضل منها".

ميسي يمنح الأرجنتين أفضلية

ورغم ثقته في المنتخب الإسباني، شدد الدولي الإنجليزي السابق على أن وجود ليونيل ميسي يمنح الأرجنتين أفضلية لا يمكن تجاهلها، قائلاً: "سيكون من الغباء أن تستبعد فريقًا يضم لاعبًا بحجم ميسي"، لكنه أبدى ثقته في قدرة إسبانيا على فرض شخصيتها وتكرار الأداء الذي قدمته أمام فرنسا في نصف النهائي.

أسلوب لعب المنتخب الإسباني

وأشار ووكر إلى أن أسلوب لعب المنتخب الإسباني يذكره بما كان يقدمه مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا، موضحًا: "عندما كنا نتقدم 1-0 مع مانشستر سيتي، كان من النادر جدًا أن نخسر المباراة، وأعتقد أن إسبانيا تمتلك الحمض النووي نفسه".

وأضاف: "ربما لم تكن تلك الطريقة الأكثر متعة للمشاهدين، ولم نكن نقدم كرة هجومية مثل ليفربول، لكننا كنا نسيطر على المباريات. أحيانًا تكون كرة القدم الهادئة أو المملة هي الطريق الأقصر نحو الفوز".

خروج منتخب إنجلترا

واعترف ووكر بحسرته بعد خروج منتخب إنجلترا من البطولة، قائلاً: "كنت سأقبل بلعب كرة قدم مملة إذا كان ذلك سيقودنا إلى نهائي كأس العالم ويمنحنا فرصة رفع الكأس. لم أكن لأهتم بالطريقة، طالما أننا سنضيف نجمة جديدة إلى قميص إنجلترا".

وأشاد ووكر بزميله السابق في مانشستر سيتي وقائد المنتخب الإسباني رودري، مؤكدًا أنه عاد لتقديم مستواه الحقيقي بعد فترة الإصابات.

ما قدمه رودري

وقال: "ما قدمه رودري أمام فرنسا هو المستوى الذي اعتدت رؤيته منه مع مانشستر سيتي. عندما يكون في الملعب، نخسر مباراة واحدة فقط من كل عشر مباريات تقريبًا، لأنه يتحكم في إيقاع اللعب ويمنح فريقه أفضلية كبيرة".

وأضاف: "إنه يذكرني كثيرًا بسيرجيو بوسكيتس. ربما لا يمتلك السرعة أو الديناميكية الكبيرة، لكن ذكاءه التكتيكي وقراءته للمباراة يجعلان منه لاعبًا استثنائيًا".

كما أثنى ووكر على الظهير الإسباني مارك كوكوريا، مؤكدًا أن مواجهته تمثل كابوسًا لأي منافس، وقال: "إنه موجود في كل مكان داخل الملعب، ملتزم للغاية ويؤدي أدواره بكفاءة كبيرة، ولا يفكر سوى في مساعدة فريقه على الفوز".

واختتم ووكر تصريحاته بالإشارة إلى أنه سيستمتع بمتابعة المباراة النهائية دون ضغوط هذه المرة، قائلاً: "سأشاهد النهائي بهدوء لأن إنجلترا لم تعد موجودة. لا يهمني كثيرًا من سيفوز، لكنني أعتقد أن إسبانيا الأقرب لحصد اللقب، رغم أن الأرجنتين أثبتت في أكثر من مباراة أنها لا تستسلم أبدًا، كما فعلت عندما قلبت تأخرها أمام منتخب مصر إلى فوز مثير".