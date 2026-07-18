بيراميدز يبدأ مفاوضاته لضم مصطفى محمد من نانت الفرنسي

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن نادي بيراميدز فتح خطوط تواصل مع اللاعب مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي في الأيام القليلة الماضية واللاعب لا يمانع.

وأوضح الغندور، خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، بيراميدز يسعى بقوة لتدعيم خط الهجوم بعد رحيل فيستون ماييلي، وهناك رغبة في التعاقد مع مصطفى محمد.

وتابع الغندور أن مصطفى محمد يرغب في إنهاء علاقته بنادي نانت الفرنسي، وبيراميدز مستعد لدفع المبالغ المالية المطلوبة من النادي الفرنسي.

ونوه الغندور بأن مصطفى محمد لديه رغبة في الاستمرار بالاحتراف والرحيل عن نانت، ولكن حال لم يتلقى عرضا مُرضيا؛ سيكون قريبا من الانضمام لصفوف بيراميدز.