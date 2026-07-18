تصعيد جديد من نانت الفرنسي ضد مصطفى محمد.. تفاصيل

دخلت أزمة الدولي المصري مصطفى محمد مع نادي نانت الفرنسي مرحلة أكثر تعقيدًا، بعدما قررت إدارة النادي اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة؛ بسبب غياب اللاعب عن التدريبات، وعدم عودته حتى الآن دون الحصول على إذن مسبق.

ووفقًا لصحيفة “ليكيب” الفرنسية فإن النادي قرر فرض غرامة مالية يومية على مصطفى محمد حتى عودته.

وأوضحت أنه تقرر استبعاده من الفريق الأول وإعادته للتدريب مع فريق الرديف حتى إشعار آخر.

غياب مصطفى محمد

يُذكر أن مصطفى محمد قد غاب عن قائمة منتخب مصر التي شاركت في كأس العالم 2026، والتي ودعت البطولة من دور الـ 16 على يد الأرجنتين.