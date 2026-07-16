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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب نانت يهاجم مصطفى محمد: فرضنا عليه عقوبات مالية

مصطفي محمد
مصطفي محمد
حمزة شعيب

وجّه ميشيل دير زاكاريان، المدير الفني لنادي نانت الفرنسي، انتقادات حادة إلى المهاجم المصري مصطفى محمد، بسبب غيابه عن تدريبات الفريق وعدم استجابته لمحاولات التواصل من جانب إدارة النادي، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبله خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة الودية أمام لوريان، قال دير زاكاريان: "لا نعرف مكان مصطفى محمد، نحاول التواصل معه، لكنه في كثير من الأحيان لا يرد على اتصالاتنا".

وأضاف مدرب نانت أن إدارة النادي اتخذت إجراءات تأديبية بحق اللاعب، موضحًا: "فرضنا عليه عقوبات مالية، كما أننا لا نصرف له راتبه في الوقت الحالي، لأنه لا يريد الحضور إلى العمل، والخطأ يقع عليه وليس على النادي".

ويواصل نانت استعداداته للموسم الجديد، حيث يلتقي لوريان وديًا مساء السبت، بعدما استهل مبارياته التحضيرية بالفوز على فلوري، أحد أندية الدرجة الثالثة، بنتيجة 5-0.

وكان نانت هبط إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي بعد احتلاله المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الموسم الماضي، ويسعى للاستعداد بقوة من أجل العودة إلى دوري الأضواء.

ويمتد عقد مصطفى محمد مع نانت حتى صيف عام 2027، بعدما انضم إلى الفريق قبل ثلاثة أعوام، وشارك بقميص النادي في 136 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 29 هدفًا.

ورغم انطلاق فترة إعداد نانت للموسم الجديد منذ 24 يونيو الماضي، لا يزال موقف الدولي المصري مع الفريق غير واضح، وسط تزايد التكهنات بشأن مستقبله خلال سوق الانتقالات الصيفية.

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