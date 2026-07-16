مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يعلن عن لجنة تحكيم مسابقة عبد الفتاح صبري للقصة القصيرة

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، برئاسة الدكتورة داليا همام، تشكيل لجنة تحكيم مسابقة عبد الفتاح صبري للقصة القصيرة، ضمن فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان، المقرر إقامتها خلال شهر نوفمبر المقبل، في إطار الاستعدادات لانطلاق المنافسات الأدبية الخاصة بالأطفال والناشئة.

وتضم لجنة التحكيم كلًا من الفنان عبد الله مسعود من الإمارات العربية المتحدة، والدكتورة أسماء يحيى الطاهر عبد الله، والدكتور سيد ضيف الله من مصر، لما يمتلكونه من خبرات أدبية وثقافية في مجال الإبداع والكتابة.

وأكدت الدكتورة داليا همام أن اختيار أعضاء اللجنة جاء بهدف ضمان تقييم الأعمال المشاركة وفق معايير فنية وموضوعية، بما يحقق مبدأ الشفافية ويمنح المشاركين فرصًا متكافئة لإبراز مواهبهم.

وأشارت إلى أن مسابقة القاص عبد الفتاح صبري للقصة القصيرة تُعد من أبرز مسابقات المهرجان، إذ تستهدف اكتشاف المواهب الأدبية لدى الأطفال والناشئة، وتشجيعهم على تنمية قدراتهم الإبداعية من خلال الكتابة والتعبير عن أفكارهم.

وحددت إدارة المهرجان ثلاث فئات عمرية للمشاركة، تشمل الأطفال من 7 إلى 10 سنوات، و11 إلى 14 عامًا، و15 إلى 18 عامًا، فيما تتناول موضوعات المسابقة عددًا من المحاور، من بينها رحلة نجاح، وبطل من التاريخ، والحفاظ على البيئة، ووجوه وطنية مضيئة، وشخصيات نسائية ملهمة، على ألا يتجاوز النص المشارك خمس صفحات.

مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي

ويُقام مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي برعاية جمعية الفن والثقافة «بتاح»، وبدعم من وزارة الثقافة المصرية، وأكاديمية الفنون، ونقابة المهن التمثيلية، ويهدف إلى دعم الإبداع لدى الأطفال وتنمية مواهبهم في مختلف المجالات الفنية والثقافية.