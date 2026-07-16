بالأرقام من دور العرض.. «صقر وكناريا» يحقق نحو ضعف إيرادات «شمشون ودليلة»

كشفت بيانات الإيرادات الخاصة بعدد من دور العرض السينمائي في مصر، والتي تمثل جزءًا من إجمالي إيرادات السوق، عن تفوق واضح لفيلم «صقر وكناريا» على فيلم «شمشون ودليلة»، بعدما حقق الأول نحو ضعف إيرادات الثاني في هذه العينة من السينمات.

إيرادات فيلم صقر وكناريا

وتصدر «صقر وكناريا» قائمة الإيرادات في عدد من أكبر السينمات، من بينها VOX Mall of Egypt بإيرادات بلغت 159,435 جنيهًا، وRenaissance Madinaty بـ104,791 جنيهًا، وRenaissance San Stefano بـ81,578 جنيهًا، إلى جانب تحقيقه نتائج قوية في عدد من المجمعات السينمائية الكبرى.

وتأتي هذه الأرقام بالتزامن مع استمرار الفيلم في تصدر شباك التذاكر المصري، مؤكدًا نجاحه الجماهيري منذ انطلاق عرضه، ومواصلًا تحقيق معدلات إقبال مرتفعة على مستوى دور العرض المختلفة.