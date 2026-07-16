مصطفى بكري يعتذر لقضاة مصر ويؤكد دعمه الكامل لاستقلال القضاء واحترام أحكامه

تقدم الإعلامي مصطفى بكري بخالص الاعتذار والتقدير إلى قضاة مصر ورئيس مجلس إدارة نادي القضاة، على خلفية ما أثير في القضية المتعلقة بوزيرة الثقافة السابقة.

وأكد بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، احترامه الكامل للسلطة القضائية المصرية، مشيرا إلى أن القضاء يمثل حصن الأمن وسيادة القانون، وأن أحكامه واجبة الاحترام ولا يجوز التعليق عليها أو التشكيك في نزاهة من أصدرها.

وأضاف أن نادي قضاة مصر يقدم رسالة وطنية مهمة، مؤكدًا ثقته الكاملة في مؤسسات الدولة المصرية، وفي مقدمتها قضاء مصر الشامخ.

دفاعًا عن حقوق وحريات المواطنين

وأشار بكري إلى أن الاعتذار لقضاة مصر هو انتصار لمكانة القضاء ودوره، موضحًا أن قضاة مصر خاضوا معارك عديدة دفاعًا عن حقوق وحريات المواطنين، وأن ساحة القضاء تظل دائمًا ساحة العدالة وإعلاء دولة القانون.