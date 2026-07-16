المجمع الطبي بالإسماعيلية يحسم الجدل ويكشف حقيقة شائعات تلوث المياه

أعلنت إدارة المجمع الطبي بمحافظة الإسماعيلية، نفيها القاطع لما يتم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تلوث في مياه الشرب أو استقبال حالات مصابة نتيجة ذلك داخل المجمع.

وأكدت إدارة المجمع أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، موضحة أن المجمع لم يستقبل، اليوم الخميس الموافق 16 يوليو، أي حالات تعاني من أعراض تسمم أو إصابات مرتبطة بتلوث المياه.

وتهيب إدارة المجمع بالمواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة والموضوعية، وعدم الانسياق وراء الشائعات، مع الاعتماد على البيانات الصادرة من الجهات الرسمية والمنصات المعتمدة باعتبارها المصدر الوحيد للمعلومات الصحيحة.

وشددت الإدارة على أن تداول الأخبار غير الدقيقة من شأنه إثارة القلق والبلبلة بين المواطنين، مؤكدة استمرارها في إطلاع الرأي العام على أي مستجدات عبر القنوات الرسمية، وموجهة الشكر للجميع على تعاونهم وتفهمهم.