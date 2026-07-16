بعد 20 عاما من المعاناة.. محافظ المنيا ينهي أزمة الصرف الصحي بمساكن السلخانة بسمالوط

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، ميدانيًا أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمنطقة مساكن السلخانة بحي شرق مدينة سمالوط، والذي يضع حدًا لمعاناة استمرت لأكثر من عشرين عامًا، وذلك في إطار نهج المحافظة القائم على المتابعة الميدانية المستمرة، والاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الخدمية التي تمس حياتهم اليومية.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ معدلات تنفيذ المشروع، واستمع إلى آراء ومطالب الأهالي، مؤكدًا أن حل المشكلات المزمنة وتحسين مستوى الخدمات الأساسية يأتيان على رأس أولويات المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بجودة الحياة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.

كانت بداية التعامل مع المشكلة عقب لقاء لخدمة المواطنين عقده المحافظ بمدينة سمالوط، حيث عرض أهالي مساكن السلخانة معاناتهم فى ظل غياب الصرف الصحي لأكثر من عقدين .

وعلى الفور، وجّه المحافظ بإعداد دراسة فنية وهندسية متكاملة لوضع حل جذري للمشكلة، مع تكليف الجهات المختصة بسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية، وعدم الاكتفاء بالحلول المؤقتة، بما يضمن إنهاء الأزمة بصورة نهائية.

وأكد اللواء عماد كدواني أن المحافظة نجحت في إزالة جميع المعوقات الفنية التي عطلت تنفيذ المشروع لسنوات طويلة، وبدأت أعمال الحفر ومد شبكات الصرف الصحي وربطها بالشبكة الرئيسية، مشددًا على الالتزام بأعلى معايير الجودة، والإسراع في معدلات التنفيذ، حتى يلمس المواطن نتائج الجهود المبذولة على أرض الواقع.

ومن جانبه، أوضح عويس قاسم، رئيس مركز ومدينة سمالوط، أن العقبة الرئيسية التي حالت دون تنفيذ المشروع طوال السنوات الماضية تمثلت في عدم وجود مسار للخط الرئيسي للصرف الصحي بطول 350 مترًا داخل قطعة أرض زراعية واقعة بالحيز العمراني، وهو ما أدى إلى تعطل المشروع رغم تعدد المحاولات السابقة. وأضاف أنه، تنفيذًا لتوجيهات محافظ المنيا، تم التنسيق مع أصحاب الأراضي المجاورة لإزالة المعوقات، والبدء في تنفيذ الأعمال منذ ثلاثة أشهر، حيث جرى الانتهاء من تنفيذ الخط الرئيسي والخطوط الفرعية، بما مهد الطريق لإنهاء واحدة من أقدم المشكلات الخدمية بالمنطقة.

ومن جانبه، أعلن المهندس حسن يحيى، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أن الشركة بدأت تنفيذ المرحلة الخاصة بتوصيل الخدمة للمواطنين، والتي تتضمن تنفيذ 1600 وصلة صرف صحي منزلية بتكلفة إجمالية تبلغ 4.5 مليون جنيه، على أن يتم الانتهاء من الأعمال خلال ثلاثة أشهر، تنفيذًا لتوجيهات محافظ المنيا بسرعة إدخال الخدمة للأهالي، مؤكدًا أن المشروع يتم تنفيذه وفق برنامج زمني محدد وبأعلى معايير الجودة، بما يضمن إنهاء معاناة المواطنين بصورة كاملة.

وأشار رئيس مركز ومدينة سمالوط إلى أن المشروع يخدم 1050 وحدة سكنية تضم أكثر من 1400 أسرة، كانت تعاني لسنوات طويلة من غياب خدمة الصرف الصحي، مؤكدًا أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

وأكد محافظ المنيا أن التواصل المباشر مع المواطنين ورصد احتياجاتهم ميدانيًا يمثلان ركيزة أساسية في منظومة العمل التنفيذي، مشيرًا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل بروح الفريق الواحد للتعامل الفوري مع الشكاوى، وتقديم حلول عملية ومستدامة تسهم في تحسين جودة الحياة، وأن الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين أصبحت نهجًا ثابتًا في العمل بالمحافظة.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى مطالب عدد من الأسر المقيمة بالمنطقة، ووجّه بسرعة دراسة جميع الاحتياجات والعمل على تلبيتها وفقًا للأولويات، حيث كلف برفع كفاءة محيط العمارات السكنية وتنفيذ أعمال الإنترلوك عقب الانتهاء من مشروع الصرف الصحي، بما يحقق مظهرًا حضاريًا لائقًا وييسر حركة المواطنين. كما وجّه باتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء توصيل خدمة الغاز الطبيعي للأهالي بالتنسيق مع الجهات المختصة، إلى جانب دراسة الاستفادة من إحدى العمارات السكنية غير المستغلة وطرحها بما يحقق النفع العام ويلبي احتياجات أبناء المنطقة.

ومن جانبهم، أعرب أهالي مساكن السلخانة عن سعادتهم البالغة بما تحقق على أرض الواقع، مشيدين بسرعة استجابة المحافظ وحرصه على إنهاء أزمة طال انتظار حلها، ووصفه الاهالى بـ “حلال العقد”، تقديرًا لدوره في إزالة العقبات التي عطلت المشروع لسنوات، مؤكدين أن بدء تنفيذ المشروع يمثل بداية جديدة لأكثر من 1400 أسرة، ونهاية لمعاناة امتدت لأكثر من عشرين عامًا.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس حسن يحيى، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، و عويس قاسم، رئيس مركز ومدينة سمالوط، وعدد من القيادات التنفيذية.