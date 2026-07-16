650 ألف خدمة طبية وعلاجية وتشخيصية.. حصاد مستشفيات جامعة العاصمة خلال العام المالي 2025/2026

650 ألف خدمة طبية وعلاجية وتشخيصية و5 آلاف عملية جراحية و228 ألف متردد

289 ألف تحليل طبي و71 ألف فحص بالأشعة و12 ألف جلسة غسيل كلوي تعكس كفاءة المنظومة الصحية بالمستشفيات الجامعية

أعلنت جامعة العاصمة حصاد أداء مستشفى بدر الجامعي خلال العام المالي 2025/2026، والذي يعكس استمرار تطوير الخدمات الطبية والعلاجية والتشخيصية، والتوسع في التخصصات الدقيقة، وتحديث البنية التحتية، بما يعزز دور المستشفيات الجامعية في خدمة المجتمع.

يأتي ذلك في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الثقافة، لتطوير المستشفيات الجامعية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، أن الجامعة تواصل تنفيذ خطة متكاملة لتطوير منظومتها الصحية، من خلال تحديث البنية التحتية، والتوسع في الخدمات الطبية التخصصية، ورفع كفاءة المنظومة العلاجية، بما يتوافق مع رؤية الدولة للارتقاء بالقطاع الصحي، ويعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن مستشفيات الجامعة تمثل ركيزة أساسية في تقديم الرعاية الصحية، إلى جانب دورها في التعليم الطبي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن الاستثمار في تطوير المستشفيات الجامعية هو استثمار في صحة المواطن وإعداد كوادر طبية مؤهلة قادرة على المنافسة، بما يدعم جهود الدولة في بناء منظومة صحية متطورة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رشا رفاعي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة العاصمة، أن مؤشرات الأداء التي حققتها مستشفى بدر الجامعي خلال العام المالي 2025/2026 تعكس حجم التطور الذي شهدته الخدمات الطبية، موضحة أن المستشفى قدمت أكثر من 650 ألف خدمة طبية وعلاجية وتشخيصية في مختلف التخصصات.

وأوضحت أن هذه الخدمات تضمنت استقبال 127,674 مترددًا بالعيادات الخارجية، و100,941 حالة بأقسام الاستقبال والطوارئ، إلى جانب إجراء 5,043 عملية جراحية في مختلف التخصصات، و654 منظارًا، و700 حالة قسطرة قلبية، و508 حالات بوحدات العناية المركزة، و770 حالة ولادة، بما يعكس كفاءة الكوادر الطبية والإمكانات العلاجية بالمستشفى.

وتابعت أن المستشفى قدم 12 ألف جلسة غسيل كلوي، و1,323 جلسة علاج كيماوي، وأجرت 289,295 تحليلًا طبيًا، وأكثر من 71 ألف فحص بالأشعة، بما يؤكد تطور خدمات التشخيص والعلاج وفق أحدث المعايير الطبية.

وأشار الدكتور وائل عمر، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة العاصمة، إلى أن المستشفى يواصل تنفيذ خطة متكاملة لرفع كفاءة الخدمات الصحية، والتوسع في التخصصات الدقيقة، حيث شهدت افتتاح عيادة أمراض الدم، وتشغيل أحدث أجهزة الليزر في جراحات المسالك البولية، وافتتاح وحدة الرعاية المتوسطة بطاقة 8 أسرة كمرحلة أولى، مع خطة للتوسع إلى 19 سريرًا، فضلًا عن تطوير خدمات القسطرة القلبية، والمناظير العلاجية، ووحدات الأشعة، والمعامل المركزية، بما يسهم في تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية وفق أحدث المعايير العالمية.

وأضاف أن الجامعة تواصل تنفيذ مشروع تطوير مستشفى الطلبة وتحويله إلى مستشفى تعليمي تابع لجامعة العاصمة الأهلية، ليضم 160 سريرًا، و180 كرسيًا لطب الأسنان، و18 ماكينة غسيل كلوي، و18 سرير رعاية مركزة، و12 عيادة خارجية، و4 غرف عمليات، بما يمثل إضافة نوعية للمنظومة الصحية والتعليمية.

وأوضح أن الجامعة تمضي كذلك في تنفيذ مشروع المجمع الطبي الجديد، الذي يُعد أكبر مشروع صحي في تاريخها، بطاقة استيعابية تبلغ 1600 سرير، لخدمة أكثر من 8 ملايين مواطن، ويضم مستشفيات تخصصية، ومركزًا متقدمًا لعلاج الأورام والعلاج الإشعاعي، ووحدات للطوارئ والرعاية المركزة والحضانات والغسيل الكلوي، إلى جانب المعامل المركزية والعيادات الخارجية ومراكز التدريب والبحث العلمي، بما يعزز مكانة جامعة العاصمة كأحد الصروح الطبية الجامعية الحديثة، ويدعم جهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية.