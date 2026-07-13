هل يفرض الذكاء الاصطناعي واقعًا جديدًا على منظومة التعليم العالي؟

أكد خبراء في التكنولوجيا والتعليم أن الجامعات المصرية تقف أمام مرحلة مفصلية تفرض عليها إعادة صياغة أدوارها لمواكبة الثورة العالمية في الذكاء الاصطناعي، والانتقال من التعليم التقليدي إلى نموذج أكثر ارتباطًا بالابتكار واقتصاد المعرفة وخدمة المجتمع.

جاء ذلك خلال ندوة «المبادرة الوطنية للجامعات المصرية في عصر الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع» التي نظمتها مكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات معرضها الدولي للكتاب، بمشاركة الدكتور طارق خليل، مؤسس ورئيس جامعة النيل الأسبق، والدكتور محمد العزب، رئيس المنتدى العربي للذكاء الاصطناعي.

وأوضح الدكتور طارق خليل، مؤسس ورئيس جامعة النيل الأسبق، أن العالم يشهد أسرع تحول تكنولوجي في تاريخه، وأن التأخر في تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي يعني التخلف عن ركب الحضارة. وأشار إلى أن حجم سوق الذكاء الاصطناعي العالمي بلغ نحو 294 مليار دولار في عام 2025، مع توقعات بوصوله إلى 2.48 تريليون دولار بحلول 2034، ما يعكس التحول المتسارع نحو اقتصاد قائم على التقنيات الذكية.

كما حذر من تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، مؤكدًا ضرورة تطوير المناهج وتنمية مهارات التفكير النقدي والإبداع والمهارات الرقمية.

من جانبه، شدد الدكتور محمد العزب على أن الذكاء الاصطناعي أصبح «الحضارة الجديدة»، ما يتطلب إعداد أجيال قادرة على المنافسة عالميًا، مع نشر الوعي الرقمي والالتزام بالأطر الأخلاقية والقانونية. وأجمع المشاركون على أن الاستثمار في العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لضمان ريادة الجامعات المصرية في هذا المجال.