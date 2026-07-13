صطدمته سيارة نقل .. سقوط كوبري مشاة على طريق بنها المنصورة

شهد طريق البر الشرقي بنها - المنصورة، بمنطقة ما بين قريتي أبو قصيبة وهلا التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، سقوط كوبري مشاة يربط بين البرين الشرقي والغربي للطريق، إثر اصطدام سيارة نقل ثقيل به أثناء سيرها والصندوق الخلفي مرفوعًا.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة أن السيارة اصطدمت بالكوبري، ما أدى إلى سقوطه بالكامل، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.

ودفعت الجهات المختصة بالمعدات والأوناش اللازمة لرفع وتجنيب الكوبري من نهر الطريق، والعمل على إعادة تسيير الحركة المرورية ومنع تعطل مصالح المواطنين والمسافرين.