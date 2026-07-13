ضبط 11 شخصا فى مشاجرة بين طرفين بالقليوبية

شهدت منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية مشاجرة بين عدد من الأشخاص، بينهم سيدات، استخدمت خلالها الأسلحة البيضاء، وذلك على خلفية خلافات الجيرة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف وضبط جميع أطراف الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ.

وكشفت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين طرفين يضمان 11 شخصًا، بينهم سيدات، بسبب خلافات الجيرة، قبل أن تتطور إلى مشاجرة بالأيدي، استخدم خلالها الطرفان أسلحة بيضاء.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط جميع أطراف المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات بشأن التعدي على بعضهم البعض، مؤكدين أن خلافات الجيرة كانت سبب اندلاع الواقعة.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.