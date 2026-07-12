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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد محطة مياه نوب طحا ويوجه بتعزيز إجراءات السلامة

جولة محافظ القليوبية
جولة محافظ القليوبية
إبراهيم الهواري
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واصل الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولته الميدانية بمركز شبين القناطر، بتفقد محطة مياه نوب طحا، التي دخلت الخدمة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لمتابعة كفاءة التشغيل والاطمئنان على جودة خدمات مياه الشرب المقدمة للمواطنين.


جاء ذلك بحضور المهندس محمد فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، والدكتور محمد ليلية، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر.
وتفقد المحافظ مكونات المحطة، المقامة على مساحة 1050 مترًا مربعًا، والتي تعمل بتقنية "الدايناساند" الحديثة لتنقية مياه الشرب، بطاقة تصميمية تبلغ 10 آلاف متر مكعب يوميًا، وتضم 12 فلترًا، بما يضمن إنتاج مياه شرب مطابقة لمعايير الجودة لخدمة أهالي المنطقة.


واستمع محافظ القليوبية إلى شرح تفصيلي حول مراحل تنقية المياه وآليات التشغيل والصيانة، مؤكدًا أن الحفاظ على كفاءة محطات مياه الشرب يعد ركيزة أساسية لضمان استدامة توفير مياه شرب آمنة ونقية للمواطنين.


ووجه محافظ القليوبية بإعداد مخطط تفصيلي يوضح مسار المياه ومراحل المعالجة داخل المحطة لتسهيل أعمال التشغيل والمتابعة، إلى جانب تركيب لوحات تعريفية على جميع لوحات الكهرباء توضح دوائر التحكم ووظيفة كل لوحة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وسرعة التعامل مع أي أعطال أو ملاحظات فنية.


كما شدد على استكمال منظومة السلامة والصحة المهنية، من خلال تركيب لوحات إرشادية لوسائل الأمان، ووضع تعليمات التشغيل داخل جميع العنابر، مع تثبيت لوحات توضح إجراءات التعامل الآمن مع غاز الكلور وآليات التصرف في حالات الطوارئ، حفاظًا على سلامة العاملين وضمان التشغيل الآمن للمحطة.


وأكد محافظ القليوبية أن مشروعات مياه الشرب التي تنفذها الدولة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تمثل أحد أهم مشروعات تطوير البنية التحتية بالقرى، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، للحفاظ على كفاءتها التشغيلية وتعظيم الاستفادة من استثمارات الدولة، بما يضمن تقديم خدمات مستدامة وآمنة للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية جولة ميدانية مبادرة حياة كريمة

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